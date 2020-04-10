檢察長請託關說失當 檢評會建議警告引基層不滿

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，向公訴檢察官關說稅法案的認罪協商程序，檢察官評鑑委員會調查認為彭處置失當，決議報由法務部檢察官人事審議委員會審議，建議給予警告處分。多名檢察官見狀無法接受，直批：「彭當二審主任沒人服氣！」

檢評會決議認為，彭坤業處理「請託關說」事項時，未依規定通知政風機構致不符規定，且指示檢察官處理本案過程，另有失當之處。

檢評會也認為，彭坤業行使個案指揮監督權時，違法且有失周延，顯然違反檢察官倫理規範情節重大。不過，監察院已進行2次審查卻彈劾未過，「就算沒有懲戒必要，仍應適度警惕」，因此依法官法規定報由法務部檢察官人事審議委員會審議，並建議警告。

前立委黃國昌在臉書批評，「濫用權勢違法關說的彭坤業，不僅調到高檢署當主任檢察官，結果最後還建議只給「警告」，離譜至極，簡直爛透了！」他反諷，監察院放水不彈劾，檢審會建議給警告，妨害司法公正罪遙遙無期，「權勢者關說司法的天堂。」

部分檢察官看見檢評會僅建議予以「警告」紛紛跳腳，「明明是重大違失卻打算輕輕放下！」有檢察官在論壇發難，以「趣味一下」為作者名發文。

他說：「是受評鑑人之所辯，固非全屬無據，惟亦凸顯其對實務之運作並未全全般深入瞭解，以致未能掌握所屬公訴檢察官辦理認罪協商之流程，反衍生後端之紛爭」

先不論檢評會不予懲戒的結論，這一段至少也看得出彭坤業對實務運作「未全般深入瞭解」，這樣是要怎麼當二審主任來督導業務？他當「長官」，沒人服氣啦！

他表示，「我現在覺得榮譽感超低落的，為什麼我們要接受一個吃鳳梨宴，又吃大車輪的人當二審主任？二審是在主持什麼美食節目嗎？」

他感嘆，真的覺得很糟蹋人啦，對於這份工作的榮譽感跟尊嚴，都有一種深深被侮辱的感覺，讓人覺得不齒，我們對「長官」的職業倫理要求竟然低落到這種地步，令人不敢置信。爛透了。

另有檢察官針對「不能接受檢評會對於彭坤業的建議處分」主題以「想吐」為作者名回文，內容提及：「現在收到二審函文，看到上面有某主任的章，不自覺的會反胃想吐，不知為什麼。」