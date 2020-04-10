檢察長關說案 檢評會：建議法務部「警告」彭坤業

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，被指向公訴檢察官關說稅法案的認罪協商程序，監察院決議不彈劾；檢察官評鑑委員會接續調查認為彭處置失當，決議報由法務部檢察官人事審議委員會審議，建議給予警告處分。

檢評會決議認為，彭坤業處理「請託關說」事項時，未依規定通知政風機構致不符規定，且指示檢察官處理本案過程，另有失當之處。

此外，檢評會認為，彭坤業行使個案指揮監督權時，違法且有失周延，顯然違反檢察官倫理規範情節重大，不過，監察院已進行2次審查卻彈劾未過，「就算沒有懲戒必要，仍應適度警惕」，因此依法官法規定報由法務部檢察官人事審議委員會審議，並建議警告。

依據台灣高檢署作成的職務報告認定，彭坤業與前法務部長邱太三處理稅法陳情案時，被爆料關說基層檢察官，高檢署將全案移送檢審會；檢審會審查前，彭坤業主張由監察院調查，檢審會因而決定將人事案併案監察院，未實質處理檢察長關說案。

事實上，檢察官評鑑委員會去年4月3日即受理民間司法改革基金會請求評鑑彭坤業，不過，監察院同月16日自動調查，且法務部將「彭案」併案，為尊重監察委員職權，檢評會暫緩調查程序。

檢評會說，監察院今年2月12日決議不彈劾彭坤業，但依法官法規定，法務部就檢察長關說疑案仍應行使職務上的監督權，於是今年2月14日重新啟動調查，經3次會議後完成決議，也依法給彭坤業20天陳述意見的時間。