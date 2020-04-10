快訊

名古屋所在地 日本愛知縣獨自宣布進入緊急狀態

美國「戰略醫用儲備」見底：聯邦的防疫共濟與猜忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察長關說案 檢評會：建議法務部「警告」彭坤業

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，被指向公訴檢察官關說稅法案的認罪協商程序，監察院決議不彈劾；檢察官評鑑委員會接續調查認為彭處置失當，決議報由法務部檢察官人事審議委員會審議，建議給予警告處分。

檢評會決議認為，彭坤業處理「請託關說」事項時，未依規定通知政風機構致不符規定，且指示檢察官處理本案過程，另有失當之處。

此外，檢評會認為，彭坤業行使個案指揮監督權時，違法且有失周延，顯然違反檢察官倫理規範情節重大，不過，監察院已進行2次審查卻彈劾未過，「就算沒有懲戒必要，仍應適度警惕」，因此依法官法規定報由法務部檢察官人事審議委員會審議，並建議警告。

依據台灣高檢署作成的職務報告認定，彭坤業與前法務部長邱太三處理稅法陳情案時，被爆料關說基層檢察官，高檢署將全案移送檢審會；檢審會審查前，彭坤業主張由監察院調查，檢審會因而決定將人事案併案監察院，未實質處理檢察長關說案。

事實上，檢察官評鑑委員會去年4月3日即受理民間司法改革基金會請求評鑑彭坤業，不過，監察院同月16日自動調查，且法務部將「彭案」併案，為尊重監察委員職權，檢評會暫緩調查程序。

檢評會說，監察院今年2月12日決議不彈劾彭坤業，但依法官法規定，法務部就檢察長關說疑案仍應行使職務上的監督權，於是今年2月14日重新啟動調查，經3次會議後完成決議，也依法給彭坤業20天陳述意見的時間。

檢察官 監察院 法務部

延伸閱讀

邱太三彭坤業彈劾被否決 僅通過糾正法務部

檢審會處理檢察長關說兩樣情：這廂急、那廂不急

檢察長關說沒事？檢審委員提懲處：彭坤業又不是總機！

邱太三、彭坤業彈劾未過 「還我清白」遭批廉價

相關新聞

地下匯兌8億沒收612萬！嘉義市李姓建商老闆被起訴

嘉義地檢署檢察官陳靜慧去年指揮法務部調查局臺南市調站破獲吳承霖夫妻地下匯兌案，今年1月循線追出嘉義市某建設公司李姓負責人...

檢察長關說案 檢評會：建議法務部「警告」彭坤業

台灣高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內，被指向公訴檢察官關說稅法案的認罪協商程序，監察院決議不彈劾；檢察官評鑑...

看守所管理員酒駕還請人吸安 公懲會判休職2年

苗栗看守所管理員徐家威和剛出所的羅姓收容人聚餐，之後竟到苗栗地檢署請求安置羅，法警勸退無效後報警，警方在他身上聞到酒味，...

政院核研所爆貪汙案 8職等女助理研究員勾結廠商詐108萬

行政院原子能核研所去年底爆發貪汙弊案，薦任8職等的許姓研究助理負責「轉譯實驗室清潔標案」期間，和得標場商翔騰公司蔡姓負責...

萬寶祿創辦人林淑惠涉證交法 北檢聲押禁見

知名酵素大廠萬寶祿生技新藥公司，被控虛偽增資25億元、再與地下盤商結合販售未經許可的新藥股票，台北地檢署昨搜索約談萬寶祿...

「館長」公司乾洗手廣告 涉及療效被罰60萬

最近防疫商品熱賣，不少商品都以抗新冠肺炎大打廣告，北市衛生局3月開罰1件乾洗手、2件口罩商品廣告，網紅「館長」陳之漢的惡名昭彰公司的「抗菌乾洗手凝露」廣告就被開罰60萬元；有北市議員也發現很多市售的酒精、乾洗手，成分不明，甚至還有對皮膚刺激性的「異丙醇」，也被拿來當乾洗手。

法官為兒肇逃關說無罪 獲准再審

最高法院前法官蕭仰歸十年前替兒子蕭賢綸肇事逃逸案，向認識多年的台灣高等法院前審判長高明哲關說，讓兒子一審有罪判決逆轉判無罪確定；高檢署去年聲請再審獲准，蕭賢綸雖抗告，昨被最高法院駁回，全案確定重啟再審。

居檢男跑夜店 罰百萬未繳遭限制出境

新北市黃姓男子上月十八日自境外返台，居家檢疫期間違規到台北市夜店被警查獲，開罰一百萬元並強制安置，黃未繳，遭移送行政執行署；新北分署查出他任高薪工作，卻沒收入紀錄，所得疑都在海外帳戶，前天對他限制出境，另查出黃在雲林縣有與人共同持分土地，不足清償罰鍰，已先囑託嘉義分署進行查封登記。

涉詐250萬檢舉獎金 海巡前分隊長收押

海巡署台南查緝隊廖姓前分隊長，涉嫌串通隊上王姓隊員，找兩名人頭充當二○一四年至二○一六年間走私菸品案檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金近兩百五十萬元；兩人到案否認，被檢方依貪汙重罪且有逃亡、串供之虞聲押禁見，法院裁定廖收押，王以五萬元交保。海巡署昨天祭出懲處，廖立即停職，王調職靜待司法調查。

萬寶祿生技新藥創辦人涉證交法 移送北檢喊冤

知名酵素大廠萬寶祿生技新藥公司，被控虛偽增資25億元、再與地下盤商結合販售未經許可的新藥股票，調查局昨天搜索約談萬寶祿創...

生技老闆塗改戶口名簿騙未婚 金融女挺孕肚知真相崩潰

已婚的李姓生技公司負責人5年前透過網路交友平台認識金融業的蔡姓女子，卻涉謊稱單身、變造戶口名簿傳給她；當蔡女付出真心懷孕...

深夜撞黑狗人犬雙亡 狗主需賠441萬元

彰化縣莊姓男子民國1 0 6 年5月2日凌晨騎車行經和美鎮孝義路時，撞上一隻黑狗，造成人狗雙亡，莊妻向狗主請求民事賠償，...

熱門新聞

宜蘭驚傳女性遭分屍 工地挖出大腿屍塊剩白骨

酒店停業 小姐傻眼：要怎麼活？

影／北市酒店女公關確診疑疫調不實 陳時中：她有難言之隱

台東神秘巨響 應為中科院試射飛彈

影／傳酒店女公關確診 全國酒店舞廳9日起停止營業

館長網路刊乾洗手廣告稱抗新冠病毒 北市衛生局罰60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。