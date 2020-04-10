看守所管理員酒駕還請人吸安 公懲會判休職2年

苗栗看守所管理員徐家威和剛出所的羅姓收容人聚餐，之後竟到苗栗地檢署請求安置羅，法警勸退無效後報警，警方在他身上聞到酒味，還在車內查到玻璃吸食器，徐和友人都被驗出吸食安非他命。徐經檢方處分緩起訴，但期間又酒駕，檢方撤銷緩起訴，聲請簡易判決處刑。法務部將徐移送公務員懲戒委員會審理，公懲會判徐休職2年。

徐家威去年10月2日已辭職。徐2018年11月4日下班後，開車載同日期滿出所的羅姓收容人到另一名出所的何姓收容人住處喝酒，晚上7點多再載羅到苗檢，請苗檢幫忙安置羅。徐因車輛停放問題和法警爭執，警方獲報到場處理，苗栗看守所認為徐不僅言行失檢，又跟才剛出所的收容人不當往來，嚴重毀損機關聲譽。

而徐當天不僅被發現酒駕，酒測值為0.36毫克，犯公共危險罪，苗檢給予緩起訴1年；此外，徐也被發現吸安，而且還免費提供羅施用，犯毒品危害防制條例施用第二級毒品罪和藥事法轉讓禁藥罪，檢方予以緩起訴2年。詎料去年5月4日凌晨他又酒駕，這回酒測值達0.4毫克，遭判3月得易科罰金之刑。

因徐家威在緩起訴期間內犯公共危險罪，苗栗地院也依施用第二級毒品罪判刑2月，得易科罰金；轉讓禁藥罪部分則處2月徒刑。

法務部認為徐破壞矯正風紀，也嚴重影響公務員形象和矯正機關聲譽。公懲會審理時，徐家威未提出答辯。公懲會認為，矯正署所屬矯正人員專業倫理守則規定「應秉持改造人性之信念，自我期許，並砥礪品德，以身作則，為收容人表率」、「不得私下與收容人或其親友酬酢往還」，但徐不僅和羅、何酬酢喝酒，還與羅一起吸安，又屢犯酒駕，讓民眾認為公務紀律鬆散，有懲戒必要。