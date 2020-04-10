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政院核研所爆貪汙案 8職等女助理研究員勾結廠商詐108萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園地檢。記者曾健祐／攝影
桃園地檢。記者曾健祐／攝影

行政院原子能核研所去年底爆發貪汙弊案，薦任8職等的許姓研究助理負責「轉譯實驗室清潔標案」期間，和得標場商翔騰公司蔡姓負責人、戴姓經理勾結，明知對方未履約完成實際內容，竟製作不實文書報結，在2017年、2018年3個標案詐得108萬元，檢方今依貪汙等罪嫌起訴許女等3人。

全案由桃園地檢肅貪組檢察官周欣蓓指揮廉政署偵辦，檢方查出，許女（42歲）為行政院原子能委員會核能研究所薦任第8職等助理研究員，負責核研所同位素組069管轉譯實驗室維護，以及環境清潔等相關採購案申請、履約管理及驗收業務。

檢方指出，翔騰環科公司為2017年度第1期、第2期，及2018年度「轉譯實驗室清潔標案」得標廠商，標案契約包括A-D級區無菌無塵室清潔滅菌消毒、環境監控系統TAB：項目溫度濕度壓力平衡，及單包裝無菌衣乙套等，且應於接獲核研所通知7日內執行，清潔維護後再供審查。

但許女明知翔騰都沒有主動派員工履行「轉譯實驗室清潔標案」，另包括清潔、交付無菌衣組，境在驗收前以電子郵件通知翔騰戴姓女經理（60歲），佯稱以核研所通知翔騰履約，並交付相關文件、證明及發票，翔騰蔡姓負責人（45歲）指示戴製作不實驗收資料交付給許。

許女不實的送貨單、交貨照片及清潔維護單及發票後，即蓋用職章連同不實的送貨單、清潔維護單、電子郵件及環境檢測合格文件，送交書面審核待完成驗收程序，再填寫採購案結報付款傳會單，連同發票等紀錄結報，將款項匯至翔騰公司帳戶。

檢方指出，許和蔡、戴等人夥同以此方式，分別在2017年9月29日詐取29萬7000元、2018年1月2日詐取31萬3000元，以及2018年12月詐取47萬元，一共在3個標案合計詐得108萬元。

檢方去年底發動搜索，將許女、蔡男向法院聲押獲准，另偵結階段許、蔡，戴3人自白坦承，並主動繳回犯罪所得108萬元，今偵結貪汙治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐領財物、行使業務上登載不實文書、偽造署押及填製不實會計憑證等罪嫌起訴許等3人。

貪汙 行政院

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