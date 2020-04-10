地下匯兌8億沒收612萬！嘉義市李姓建商老闆被起訴

嘉義地檢署檢察官陳靜慧去年指揮法務部調查局臺南市調站破獲吳承霖夫妻地下匯兌案，今年1月循線追出嘉義市某建設公司李姓負責人、黃姓男子涉經營兩岸地下匯兌，2年中非法辦理國內外匯兌共計8億7477萬餘元，昨天偵查終結，依違反銀行法提起公訴，並沒收612萬餘元。

嘉義地檢署指出，57歲李男、46歲黃男（通緝中），自106年3月間起以通訊軟體WeChat聯繫，約定以買賣新臺幣、人民幣匯率價差之3碼（即0.03）為利潤。

李男以月薪5萬元僱用黃男，開立彰銀、玉山銀等帳戶，作為非法地下匯兌業務；李另要求不知情的大陸籍配偶，返大陸探親時開設交通銀行等大陸地區金融帳戶，供黃作為大陸地區人民幣轉帳匯兌。

若有客戶需要往來兩岸匯兌，即由黃男參考大陸地區，當日金融機構新臺幣兌換人民幣牌告匯率，經計入利潤後再以WeChat告知李，在告知客戶存入黃男彰銀帳戶，或透過吳承霖等協助相互匯款，完成地下匯兌，2年間非法辦理國內外匯兌金額共計8億7477萬餘元。

檢察官表示，李男承認其等獲利為經手金額的千分之7，經估算被告犯罪所得應為612萬3435元，依修正後銀行法規定沒收。