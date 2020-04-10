萬寶祿創辦人林淑惠涉證交法 北檢聲押禁見

知名酵素大廠萬寶祿生技新藥公司，被控虛偽增資25億元、再與地下盤商結合販售未經許可的新藥股票，台北地檢署昨搜索約談萬寶祿創辦人、號稱「台灣酵素女王」的林淑惠、「神菇玉生醫開發公司」負責人林建邦等7人到案，複訊後認為2人涉犯證交法等重罪，且有串證之虞，將2人當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

據調查，以生產酵素聞名的萬寶祿生技公司，實際上並無營運，也未進行新藥研發與製造，林淑惠2015年成立公司後，涉嫌向林建邦借用培養巴西蘑菇方法專利，再利用舉辦增資名義，將公司資本額從2千萬元，增加到25億2千萬元，違反公司法驗資不實。

調查指出，林淑惠曾在台北圓山飯店舉行成立大會，強調新藥公司擁有巴西蘑菇等專利，將專營以癌症、自體免疫與疼痛疾病，實際上卻透過地下盤商以每股78元價格，對外發行公司未上市股票，不少民眾誤認前景可期砸錢投資，成交金額達5億元。

據了解，林淑惠原在宜蘭國中任教，因天生鼻竇炎、喉嚨炎讓她無力教學，後來在朋友介紹下接觸酵素，創辦萬寶祿生物科技公司，生產銷售生技保健食品，並逐漸擴展觀光工廠、農業生技等多方位領域。