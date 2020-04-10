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嗆原配床上功夫不行 還傳與人夫親熱照…囂張小三判1年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
女子小可與有婦之夫阿雄發生多次性關係，還向原配小美嗆「連床上功夫都不行」，並傳送兩人嘿咻照給小美，台中高分院依妨害婚姻罪將小可判刑1年，可易科罰金。圖／本報資料照
女子小可與有婦之夫阿雄發生多次性關係，還向原配小美嗆「連床上功夫都不行」，並傳送兩人嘿咻照給小美，台中高分院依妨害婚姻罪將小可判刑1年，可易科罰金。圖／本報資料照

女子小可與有婦之夫阿雄發生4次性關係，還向原配小美嗆「連床上功夫都不行，你也太遜了吧，難怪他一直來煩我」、「他昨天還揪我過夜」，並傳送兩人嘿咻照給小美，經小美提告，台中高分院依妨害婚姻罪將小可判刑1年，可易科罰金。不得上訴。

判決書指出，小可（化名）於2016年3月間，與阿雄（化名）交往成為男女朋友，明知阿雄是有婦之夫，但小可自2016年5月間至2017年1月間，在摩鐵、車內、及檳榔攤倉庫，與阿雄發生4次性關係。期間，小美（化名）自2016年底陸續接獲小可以臉書暱稱「艾香波」傳送Messenger訊息，經詢問丈夫後，提起告訴。

小可坦承與阿雄嘿咻，但否認相姦犯行，辯稱「我跟阿雄並非男女朋友，我是被迫與他為性交行為，他是我加盟連鎖事業的主管經理，我礙於他的權勢，為顧及生計，不敢得罪他，乃遭他強迫發生性行為而不敢報警或張揚。至於傳送給小美臉書Messenger訊息，只是希望小美以配偶身分制止阿雄之惡行」。

小美則稱小可陸續以臉書發送Messenger 騷擾訊息予她，期間長達兩個多月，內容除以阿雄外遇對象身分向她嗆聲外，更以兩人間之床笫之事向她炫耀並奚落她，使她精神痛苦萬分，因此提起告訴。

小可傳「需要我教你怎麼伺候那位大老爺，他才會滿足嗎...不然你沒辦法滿足他，又來煩我...生了3個，還被說是你自己要生的..還被他說做起來很鬆沒感覺」、「40多歲了，連床上功夫都不行...你也太遜了吧..難怪他一直來煩我」等訊息給小美。

二審合議庭認小可傳送給小美的資料，刻意強調她持有多張與阿雄間的親密性愛照片，尚且針對照片出價並要求多準備點錢，又一再指稱小美「悲哀」，又以「遜」、「鬆」、「爛」等字眼嘲笑小美抓不住自己的配偶，無法滿足阿雄之性需求。

且於言詞中透露她擅於伺候阿雄，阿雄對她多麼糾纏難捨，小可的表現實毫無委屈容忍之情，並對小美傳送諸多貶抑、挑釁文字內容甚至以與阿雄間床笫之事向小美炫耀，若謂小可係被迫與阿雄發生性關係，孰人能信，遂將小可判刑。

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