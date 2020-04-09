快訊

葉匡時晚間突擊酒店 小姐尖叫落荒而逃

台東神秘巨響 應為中科院試射飛彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬寶祿生技新藥創辦人涉證交法 移送北檢喊冤

聯合報 / 記者賴佩璇張宏業／台北即時報導
萬寶祿生技新藥公司創辦人林淑惠，被控違反證交法遭檢調約談。記者張宏業／攝影
萬寶祿生技新藥公司創辦人林淑惠，被控違反證交法遭檢調約談。記者張宏業／攝影

知名酵素大廠萬寶祿生技新藥公司，被控虛偽增資25億元、再與地下盤商結合販售未經許可的新藥股票，調查局昨天搜索約談萬寶祿創辦人、號稱「台灣酵素女王」的林淑惠共7人到案，深夜依違反公司法、證交法等罪移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

林淑惠進入地檢署時原本不想給媒體拍照，媒體問她對於被控違反證交法有無意見？她即拉下口罩表示，「目前我想一切都是誤會」，媒體問她是否有冤屈？她回應說，「有，一定有。」

據調查，以生產酵素聞名的萬寶祿生技公司，實際上並無營運，也未進行新藥研發與製造，林淑惠2015年成立公司後，涉嫌向「神菇玉生醫開發公司」負責人林建邦借用培養巴西蘑菇方法專利，再利用舉辦增資名義，將公司資本額從2千萬元，增加到25億2千萬元，違反公司法驗資不實。

調查指出，林淑惠曾在台北圓山飯店舉行成立大會，強調新藥公司擁有巴西蘑菇等專利，將專營以癌症、自體免疫與疼痛疾病，實際上卻透過地下盤商以每股78元價格，對外發行公司未上市股票，不少民眾誤認前景可期砸錢投資，成交金額達5億元。

據了解，林淑惠原在宜蘭國中任教，因天生鼻竇炎、喉嚨炎讓她無力教學，後來在朋友介紹下接觸酵素，創辦萬寶祿生物科技公司，生產銷售生技保健食品，並逐漸擴展觀光工廠、農業生技等多方位領域。

萬寶祿生技新藥公司創辦人林淑惠，被控違反證交法遭檢調約談。記者張宏業／攝影
萬寶祿生技新藥公司創辦人林淑惠，被控違反證交法遭檢調約談。記者張宏業／攝影

酵素 生技 公司法

延伸閱讀

陳抗勞基法修惡害女警中指骨折 獨派女青年遭起訴

萬寶祿生技新藥涉賣未上市股票 北檢約談創辦人林淑惠

新冠肺炎影響財報作業？ 東貝光電負責人涉證交法收押

移送陳家欽遭北檢退回 徐國勇：依法辦理

相關新聞

萬寶祿生技新藥創辦人涉證交法 移送北檢喊冤

知名酵素大廠萬寶祿生技新藥公司，被控虛偽增資25億元、再與地下盤商結合販售未經許可的新藥股票，調查局昨天搜索約談萬寶祿創...

生技老闆塗改戶口名簿騙未婚 金融女挺孕肚知真相崩潰

已婚的李姓生技公司負責人5年前透過網路交友平台認識金融業的蔡姓女子，卻涉謊稱單身、變造戶口名簿傳給她；當蔡女付出真心懷孕...

深夜撞黑狗人犬雙亡 狗主需賠441萬元

彰化縣莊姓男子民國1 0 6 年5月2日凌晨騎車行經和美鎮孝義路時，撞上一隻黑狗，造成人狗雙亡，莊妻向狗主請求民事賠償，...

集團挖礦竊電555萬 檢察官疾呼礦機應沒收防另起爐灶

林姓、田姓竊電集團成員四處設挖礦場賣虛擬貨幣獲利，在桃園八德租屋處鑽牆拉導線供礦機運轉15個月竊得至少555萬元電費，桃...

遠航張綱維搬老母、幼子求解除羈押 高院：逃例很多

遠東航空董事長張綱維違反民用航空法被限制出境、出海，檢、調查出張把遠航向合作金庫貸的22億元挪至個人名下的樺壹租賃公司，...

看病謊稱洽公打卡曝行蹤 國立圖書館前館長貪汙2萬多認罪

台中國立公共資訊圖書館前館長呂春嬌被控浮報差旅費詐領2萬多元，向廉政署自首、繳回犯罪所得，台北地院審理，就她多次犯行依貪...

稱疫情衝擊生意下滑 詐騙集團兼應召性交易媒介17人被逮

鄧姓男子涉嫌經營水房替詐騙集團洗錢，兩年來經手逾2000萬元，並兼營應召平台媒介性交易，稱新冠肺炎疫情讓應召生意下滑，刑...

違法收購連署書 中國總統紅色統一黨中選會前陳抗

去年總統大選期間，中國紅色統一黨黨主席黃榮章透過幹部涉收購連署書，被檢調查扣數千張連署書。當時該黨號召民眾前往中選會前陳...

海巡台南查緝隊前分隊長遭收押 查緝隊：配合檢警調查

海巡署台南查緝隊今天說，前廖姓分隊長2014年至2016年間在隊上擔任中校分隊長，2016年後調職北上擔任基隆查緝隊組主...

館長網路刊乾洗手廣告稱抗新冠病毒 北市衛生局罰60萬

網紅「館長」陳之漢的惡名昭彰股份有限公司，在官網、YouTube網站刊登「抗菌乾洗手凝露」產品廣告，因廣告內容涉及醫療效...

萬寶祿生技新藥涉賣未上市股票 北檢約談創辦人林淑惠

檢調獲報，指成立於2014年的萬寶祿生技新藥公司涉於2016年間虛偽增資，將公司資本額從2千萬增至25億2千萬元，並讓民...

海巡組主任涉海巡署詐領私菸獎金收押 ：停職配合調查

海巡署台南查緝隊前廖姓分隊長，現任基隆查緝隊組主任，涉嫌串通隊上王姓隊員，詐領查緝私菸檢舉獎金分別收押、5萬交保。海巡署...

熱門新聞

楓林網遭查封！提供觀看6年都沒事 知情人士分析「落網關鍵點」

獨家／北市酒店傳女公關確診 道上兄弟10天前早知道

宜蘭驚傳女性遭分屍 工地挖出大腿屍塊剩白骨

獨家／酒店傳女公關確診 網瘋傳：神似Angelababy！

影／北市酒店女公關確診疑疫調不實 陳時中：她有難言之隱

台南市最「吸金」測速照相據點 1-3月已取締5020件違規

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。