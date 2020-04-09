萬寶祿生技新藥創辦人涉證交法 移送北檢喊冤

知名酵素大廠萬寶祿生技新藥公司，被控虛偽增資25億元、再與地下盤商結合販售未經許可的新藥股票，調查局昨天搜索約談萬寶祿創辦人、號稱「台灣酵素女王」的林淑惠共7人到案，深夜依違反公司法、證交法等罪移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

林淑惠進入地檢署時原本不想給媒體拍照，媒體問她對於被控違反證交法有無意見？她即拉下口罩表示，「目前我想一切都是誤會」，媒體問她是否有冤屈？她回應說，「有，一定有。」

據調查，以生產酵素聞名的萬寶祿生技公司，實際上並無營運，也未進行新藥研發與製造，林淑惠2015年成立公司後，涉嫌向「神菇玉生醫開發公司」負責人林建邦借用培養巴西蘑菇方法專利，再利用舉辦增資名義，將公司資本額從2千萬元，增加到25億2千萬元，違反公司法驗資不實。

調查指出，林淑惠曾在台北圓山飯店舉行成立大會，強調新藥公司擁有巴西蘑菇等專利，將專營以癌症、自體免疫與疼痛疾病，實際上卻透過地下盤商以每股78元價格，對外發行公司未上市股票，不少民眾誤認前景可期砸錢投資，成交金額達5億元。