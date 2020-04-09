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民眾臉書聲稱販售醫療口罩 澎湖檢方依法偵辦

中央社 / 澎湖縣9日電
澎湖傳出一名歐姓男子在網路臉書社團發文，提及以300片至500片口罩為一單位，每片10元來販售醫療級口罩，如有需要可向他購買，澎湖地檢署主動展開偵辦。示意圖／Ingimage
澎湖傳出一名歐姓男子在網路臉書社團發文，提及以300片至500片口罩為一單位，每片10元來販售醫療級口罩，如有需要可向他購買，澎湖地檢署主動展開偵辦。示意圖／Ingimage

新冠肺炎疫情持續升溫，澎湖傳出一名歐姓男子在網路臉書社團發文，提及以300片至500片口罩為一單位，每片10元來販售醫療級口罩，如有需要可向他購買，澎湖地檢署主動展開偵辦。

澎湖地檢署發布新聞指出，檢察長李嘉明今天接獲網路情資，立即指派查緝民生犯罪聯繫平台專組檢察官黃政德偵辦，指揮澎湖縣調查站約談歐姓男子到案，並在澎湖縣政府衛生局人員的陪同下，查扣約3000片口罩。

澎湖地檢署對歐姓男子宣稱是醫療級口罩等內容，疑涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、藥事法、詐欺等罪，全力追查扣案口罩的來源及是否為醫療器材等事實均待釐清及追查，檢察官訊問後諭知請回，將持續追查本案的相關事證，以釐清案情。

澎湖地檢署指出，政府為了防疫，已對醫用口罩的徵用及購買等進行相關的行政管制措施，全民應遵守以共同防疫，呼籲民眾切勿貪圖蠅利，趁機囤積防疫物資、哄抬價格或違法販售，以免觸法。

澎湖 口罩 檢察官

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