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生技老闆塗改戶口名簿騙未婚 金融女挺孕肚知真相崩潰

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
蔡姓女子懷孕後發現李姓男子竟是有婦之夫，怒提告求償，高雄地院認定李隱瞞已婚，還出言恐嚇，共判賠65萬。示意圖／Ingimage
蔡姓女子懷孕後發現李姓男子竟是有婦之夫，怒提告求償，高雄地院認定李隱瞞已婚，還出言恐嚇，共判賠65萬。示意圖／Ingimage

已婚的李姓生技公司負責人5年前透過網路交友平台認識金融業的蔡姓女子，卻涉謊稱單身、變造戶口名簿傳給她；當蔡女付出真心懷孕後想登記結婚，李態度大變，她直奔李家訪查才得知是有婦之夫，氣得求償精神慰撫金150萬。高雄地院審理認定李隱瞞婚姻，判賠60萬，另李出言恐嚇部分賠5萬，共65萬。可上訴。

蔡女提告主張，2015年在網路交友平台認識李男時，李自稱未婚單身，讓她誤信而開始交往。中間李一度說另有意中人，直到2017年2月重新交往，李還傳送戶口名簿照片給她看，讓她更加篤定以結婚為前提交往。

蔡女說，2018年懷孕生子後，李男態度大變，還漠不關心，直到她詢問李的祖母後，赫然得知李不僅隱瞞已婚，更是二度結婚，育有3名子女，使她受到相當大的打擊，無法面對親朋好友、幼子，請求賠償120萬精神慰撫金，另李男惱羞成怒不僅恐嚇還打她頭，要求另賠30萬元。

李姓男子辯稱，他不曾主動追求，也告知自己是已婚、分居及育有子女，蔡女稱要「借精生子」，而當她告知懷孕，他就明白表示兩人不會結婚同居，但會幫忙養小孩；李強調，他接送蔡女產檢，也匯款養小孩費用，反觀蔡女多次騷擾他的親人；至於蔡女2019年5月間受傷，也非他所為，他沒欺騙、恐嚇、傷害等行為。

法官勘驗兩人通訊軟體上的對話，李男的說法顯示曾傳送過塗改的戶口名簿，且面臨蔡女詢問婚姻狀況、要求登記，他都稱「過去的，不想提。不是好的事，不然也不會分開」、「我沒有想要安定的家庭」一再推託。

法官痛批，李男故意隱瞞身分讓蔡女跟他交往，甚至發生性關係懷孕生子，破壞社會公序良俗，讓蔡女愈陷愈深，精神上受很大創傷痛苦，判應賠60萬；李另於去年5月26日傳訊息「請你們多保重，冬天黑的早」等語，涉及恐嚇，判賠5萬。

結婚 恐嚇 懷孕

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