防疫裁罰強制執行 行政執行署：11案已繳清

全台酒店、舞廳全面勒令停業！鑑於酒店小姐確診個案，中央流行疫情指揮中心9日宣佈全國舞廳與酒店自今日起全面停業。陳時中表示：「這些店家確實無法落實社交距離，所以做此決定。」副指揮官陳宗彥也補充，「已特別

2020-04-09 16:05