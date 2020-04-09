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防疫裁罰強制執行 行政執行署：11案已繳清

中央社 / 台北9日電
法務部行政執行署今天表示，移送行政執行署各分署強制執行的防疫裁罰案件共22案，其中11案已全數繳清，金額總計新台幣91萬元。示意圖／聯合報系資料照警方提供
法務部行政執行署今天表示，移送行政執行署各分署強制執行的防疫裁罰案件共22案，其中11案已全數繳清，金額總計新台幣91萬元。示意圖／聯合報系資料照警方提供

法務部行政執行署今天表示，移送行政執行署各分署強制執行的防疫裁罰案件共22案，其中11案已全數繳清，金額總計新台幣91萬元。

另方面，新北市黃姓男子居家檢疫期間到夜店跑趴，遭開罰100萬元，昨天遭移送強制執行。行政執行署新北分署今天祭出限制出境處分，並囑託嘉義分署針對黃男位於雲林的土地進行查封登記。

行政執行署副署長陳盈錦今天受訪時表示，根據行政執行署統計至今天中午為止的資料顯示，全台衛生機關針對違反防疫規定開罰共413案，其中131案已自行繳清，金額約648萬餘元。

陳盈錦說，移送強制執行的有22案，其中11案已全數繳清，金額總計91萬元，其餘部分案件的義務人已繳納部分款項，至於新北市黃姓男子、泰國籍女子各遭罰百萬元案，行政執行人員持續執行中。

居家檢疫 泰國

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