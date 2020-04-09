陳抗勞基法修惡害女警中指骨折 獨派女青年遭起訴

獨派女青年楊侒橙2017年參加「五一行動聯盟」舉辦「反勞基法修惡」大遊行期間，不服警方制止跨越忠孝西路中央分個島而穿越車道，竟拉扯李姓女警致右中指骨折。台北地檢署原先不起訴，案經高檢署再議發回續查，今改依傷害罪將他起訴。

起訴指出，2017年12月23日，楊安橙參加「五一行動聯盟」舉行的合法集會遊行，主張「反對勞基惡法修法、保障勞工權益」，提出政府撤回、立法院退回「勞基法」修正草案等訴求。

當天傍晚6點10分許，集會遊行黃姓主持人在北市中正區中山南路、忠孝西路口前，宣布結束解散後，楊女仍與部分勞工團體持續在現場抗爭。8點46分許，他們知道警方準備淨空道路，楊女與群眾往忠孝西路、公園路方向前進。

8點52分許，楊女徒步跨越忠孝西路中央分隔島而穿越車道時，被時任中正一分局黃姓、李姓、郭姓巡官等警力制止。楊女竟心生不滿，拉扯李姓女警、郭男及徒手攻擊李女，造成她右中指骨折。

楊女過程中還以台語辱罵「垃圾警察」、「賊頭」。事後，北檢將楊女通緝到案，依侮辱公務員起訴，由於她矢口否認犯行，台北地院認為她無悔改之意，判拘役50日，得易科罰金5萬元，全案已上訴二審審理中。

李女另告傷害部分，北檢認為無法確定傷勢是楊女造成，一度不起訴，經女警再議，高檢署發回續查。北檢調查後，認為她犯刑法妨害公務執行、傷害罪嫌，她於相近時間先後攻擊員警之犯行，顯基於同一犯意，為接續犯。

檢方認為，楊女以一行為觸犯刑法妨害公務執行、傷害罪嫌，屬想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之傷害罪嫌論處。今依傷害罪起訴楊女，另涉侮辱公務員、公然侮辱罪嫌部分，移請台灣高等法院併辦審理。