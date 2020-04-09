深夜撞黑狗人犬雙亡 狗主需賠441萬元

彰化縣莊姓男子民國1 0 6 年5月2日凌晨騎車行經和美鎮孝義路時，撞上一隻黑狗，造成人狗雙亡，莊妻向狗主請求民事賠償，彰化地方法院以狗主楊男不應放任所養的黑狗半夜遊蕩在路上，而造成車禍，判處楊男需賠償莊男妻兒441萬元。

彰化地方法院判決指出，楊男所飼養的黑犬「憨豬」1 0 6 年5月2日凌晨因遊蕩在孝義路上，造成騎車經過的莊男撞上，莊男連人帶車子衝到一旁農田下，造成肋骨骨折併氣血胸等傷害休克死亡，直到清晨莊妻出外找尋才發現莊男已氣絕身亡。

檢警在車禍現場也發現被撞死的黑犬，機車前輪還採集到黑犬的毛髮，因此判定莊男是因撞上黑犬，才會受重傷身亡，莊妻因此也向黑犬狗主楊男請求殯葬費、她和二名兒女扶養費、撫慰金等共782萬多元。

不過狗主楊男卻辯稱莊男被測出有酒駕，才會撞上黑犬發生車禍，並稱黑犬是自行掙脫出門，會發生車禍並非他所能預料。

不過法官認為，車禍發生時係黑夜，即使莊男有酒駕，在視線不良下，突衝出的黑犬極可能會讓人閃避不及而發生車禍，且這隻黑犬先前就曾自行掙脫項圈、狗鍊在道路上隨意奔走前例，狗主更應提高警覺，加固防護措施，所以這起車禍狗主需負擔較大責任。

法官認為，莊男死亡時42歲，其妻才37歲，帶著1 4歲、1 2歲的兒女，一家頓失依靠，且造成精神痛苦，因此判處楊男需賠莊男殯葬費、妻兒扶養費、撫慰金等共441萬元。