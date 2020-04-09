集團挖礦竊電555萬 檢察官疾呼礦機應沒收防另起爐灶

林姓、田姓竊電集團成員四處設挖礦場賣虛擬貨幣獲利，在桃園八德租屋處鑽牆拉導線供礦機運轉15個月竊得至少555萬元電費，桃園地檢今依竊電罪起訴2人外，檢察官更批林、田竊電不需勞力、原料，認為礦機等物應視為不可或缺的犯罪工具並沒收，若發還集團仍可另起爐灶繼續獲利。

起訴檢察官曾柏涵認為，扣案礦機等物是竊電「必備物品」，且2人竊電目的非日常用途，而是要供礦機運轉獲利，過程除消耗電能外，無需付出其他原料、勞力，且田男更自稱「不竊電會因挖礦成本高無法獲利」。

另偵查過程中，林、田是有計畫性在多處設竊電礦場，若不將礦機等物視為犯罪工具，恐讓集團回收另起爐灶，無法達成刑法38條規定剝奪犯罪工具而預防再犯目的，因此礦機是2人犯罪過程不可或缺的犯罪工具，請求法院宣告沒收。

全案起因於刑事局查獲林男（25歲）在桃園區中正路機房，檢方去年先就林竊電99千瓦，運轉20天竊得約45萬元部分起訴，林日前也被桃園地院依竊取電能罪判刑4月，得易科罰金。

檢方再追查發現，林和田姓同夥（27歲）為經營虛擬貨幣礦場，2018年7月在八德區承租2樓房屋，私自從台電的「接戶線」，架設6條未經電表的導線入屋，提供機房118台礦機、WIFI分享器，路由器及筆電等設備。

檢方查出，該房屋內的設備總用電共為118千瓩，相當於每小時118度電運轉，估計從2018年8月15日至隔年12月9日，所竊電能高達136萬5024度，換算電費高達555萬5648元，另林、田經營礦場每月販售虛擬貨幣大約獲利7至8萬元不等，經營15個月又26天，獲利至少達110萬多元。

檢方訊時，林坦承經營挖礦場竊電，而田則辯稱相關租屋費、購買礦機費用都由他1人出資，還曾指導林如何經營礦場、私接電線技術，還說除了桃園礦場，之前還以三峽四、介壽、三重一，三重二等代號，在新北、桃園一代經營4處礦場，但否認有上游集團指揮，檢方對林辯詞持保留態度。

台電人員也證稱，曾在八德區房屋發現有私接電，牆壁被挖洞引入導線，且用彩券行看板遮蔽，經檢查6條導線都有電流通過。

檢方認為，林坦承涉案、田僅坦承部分犯行，但清查其手機發現田有集團支持，且和林有反覆實施、說詞彼此迴護，今依竊取電器罪嫌將2人起訴，全案今移審桃園地院。