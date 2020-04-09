快訊

要你脆弱，又要你堅強？如何當個「完美」的受害人

不滿歐盟對新冠肺炎疫情反應 歐洲研究委員會主席請辭

婦人自殺詐勞保案 二審輕判丈夫大姑

中央社 / 台北9日電
高院審酌陳慧齡偽造文書罪6月徒刑，詐欺取財罪6月徒刑，應執行10月徒刑，得易科罰金。還可上訴。示意圖／聯合報系資料照
高院審酌陳慧齡偽造文書罪6月徒刑，詐欺取財罪6月徒刑，應執行10月徒刑，得易科罰金。還可上訴。示意圖／聯合報系資料照

葉姓婦人與丈夫陳政賢、大姑陳慧齡合謀，先偽製葉女在職投保、葉女跳邊坡自殺後，詐領勞保死亡給付新台幣153萬多元。二審審酌錢已全數繳回等，輕判丈夫及大姑，還可上訴。

判決指出，婦人葉治萍因積欠龐大債務無力償還，竟與同居人陳政賢合謀策畫，要以自己的生命詐領保險金清償債務及讓次子後續生活無虞，2人向葉婦的次子陳俊宏說明計畫後邀其擔任證人；陳政賢與葉婦考量意外死亡保險金給付比例，於民國105年12月初辦理結婚登記。

陳政賢另請託在某公司擔任會計的大姑陳慧齡，偽製葉女在職證明，虛偽登載葉女任職公司，並辦理勞保及健保投保。

民國106年4月24日中午，葉治萍與陳政賢及陳俊宏選定台7線7.5公里處附近，葉治萍先自拍數張風景照後，當著陳政賢及陳俊宏的面，跳下16公尺深的邊坡自殺身亡後，陳政賢等人報案，並向警方供稱葉婦因欣賞風景不慎摔落。

檢警在相驗後發現疑點重重，且葉婦生前曾投保高額保險，深入追查才戳破這場假意外、真詐保的案件。

檢方先偵結依加工自殺、詐欺取財未遂等罪起訴陳政賢、陳俊宏及陳慧齡，再就詐領勞工保險死亡給付新台幣153萬6500元得逞部分，依加重詐欺罪起訴3人。

其中，加工自殺罪及詐欺取財未遂部分，二審台灣高等法院去年1月底判陳政賢3年徒刑、陳慧齡1年2月徒刑、次子陳俊宏1年6月徒刑，案件現由最高法院審理中。

詐領勞工保險死亡給付案部分，一審法院去年10月間認定構成偽造文書罪以及詐欺取財罪，判陳政賢應執行1年3月、陳慧齡應執行1年，陳俊宏罪證不足，獲無罪（檢方沒上訴已確定）。

陳政賢、陳慧齡不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院審酌，陳慧齡是因弟弟陳政賢之託，囿於親情，被動為之，不法所得153萬6500元，已全數繳清，判陳政賢偽造文書罪6月徒刑，得易科罰金；詐欺取財罪8月徒刑。陳慧齡偽造文書罪6月徒刑，詐欺取財罪6月徒刑，應執行10月徒刑，得易科罰金。還可上訴。

詐欺 保險 偽造文書

延伸閱讀

海巡組主任涉海巡署詐領私菸獎金收押 ：停職配合調查

沒勞保不適用紓困 勞部：主管機關可另擬方案

涉找人頭詐領檢舉獎金250萬 海巡台南前查緝分隊長收押

沒勞保不能申請勞部補助 立委憂藝文工作者成疫情難民

相關新聞

深夜撞黑狗人犬雙亡 狗主需賠441萬元

彰化縣莊姓男子民國1 0 6 年5月2日凌晨騎車行經和美鎮孝義路時，撞上一隻黑狗，造成人狗雙亡，莊妻向狗主請求民事賠償，...

陳抗勞基法修惡害女警中指骨折 獨派女青年遭起訴

獨派女青年楊侒橙2017年參加「五一行動聯盟」舉辦「反勞基法修惡」大遊行期間，不服警方制止跨越忠孝西路中央分個島而穿越車...

生技老闆塗改戶口名簿騙未婚 金融女挺孕肚知真相崩潰

已婚的李姓生技公司負責人5年前透過網路交友平台認識金融業的蔡姓女子，卻涉謊稱單身、變造戶口名簿傳給她；當蔡女付出真心懷孕...

集團挖礦竊電555萬 檢察官疾呼礦機應沒收防另起爐灶

林姓、田姓竊電集團成員四處設挖礦場賣虛擬貨幣獲利，在桃園八德租屋處鑽牆拉導線供礦機運轉15個月竊得至少555萬元電費，桃...

遠航張綱維搬老母、幼子求解除羈押 高院：逃例很多

遠東航空董事長張綱維違反民用航空法被限制出境、出海，檢、調查出張把遠航向合作金庫貸的22億元挪至個人名下的樺壹租賃公司，...

看病謊稱洽公打卡曝行蹤 國立圖書館前館長貪汙2萬多認罪

台中國立公共資訊圖書館前館長呂春嬌被控浮報差旅費詐領2萬多元，向廉政署自首、繳回犯罪所得，台北地院審理，就她多次犯行依貪...

酒店舞廳成死角 9日起勒令停業

全台酒店、舞廳全面勒令停業！鑑於酒店小姐確診個案，中央流行疫情指揮中心9日宣佈全國舞廳與酒店自今日起全面停業。陳時中表示：「這些店家確實無法落實社交距離，所以做此決定。」副指揮官陳宗彥也補充，「已特別

稱疫情衝擊生意下滑 詐騙集團兼應召性交易媒介17人被逮

鄧姓男子涉嫌經營水房替詐騙集團洗錢，兩年來經手逾2000萬元，並兼營應召平台媒介性交易，稱新冠肺炎疫情讓應召生意下滑，刑...

違法收購連署書 中國總統紅色統一黨中選會前陳抗

去年總統大選期間，中國紅色統一黨黨主席黃榮章透過幹部涉收購連署書，被檢調查扣數千張連署書。當時該黨號召民眾前往中選會前陳...

海巡台南查緝隊前分隊長遭收押 查緝隊：配合檢警調查

海巡署台南查緝隊今天說，前廖姓分隊長2014年至2016年間在隊上擔任中校分隊長，2016年後調職北上擔任基隆查緝隊組主...

館長網路刊乾洗手廣告稱抗新冠病毒 北市衛生局罰60萬

網紅「館長」陳之漢的惡名昭彰股份有限公司，在官網、YouTube網站刊登「抗菌乾洗手凝露」產品廣告，因廣告內容涉及醫療效...

萬寶祿生技新藥涉賣未上市股票 北檢約談創辦人林淑惠

檢調獲報，指成立於2014年的萬寶祿生技新藥公司涉於2016年間虛偽增資，將公司資本額從2千萬增至25億2千萬元，並讓民...

熱門新聞

楓林網遭查封！提供觀看6年都沒事 知情人士分析「落網關鍵點」

獨家／北市酒店傳女公關確診 道上兄弟10天前早知道

獨家／酒店傳女公關確診 網瘋傳：神似Angelababy！

怕像楓林網被抄？gimy.tv無預警關閉 網友哀鴻遍野

宜蘭驚傳女性遭分屍 工地挖出大腿屍塊剩白骨

靠楓林網賺大錢 兩台大碩士買豪宅一次付清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。