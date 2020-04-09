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購河川地待徵收未果 前議員張維華涉行賄遭起訴

中央社 / 南投縣9日電
前南投縣議員張維華涉嫌向前第三河川局長楊人傑賄賂新台幣50萬元，涉犯行賄罪遭南投地檢署起訴。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
前南投縣議員張維華涉嫌向前第三河川局長楊人傑賄賂新台幣50萬元，涉犯行賄罪遭南投地檢署起訴。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

前南投縣議員張維華涉嫌向前第三河川局長楊人傑賄賂新台幣50萬元，以利自己砸1988萬元購入的河川地能被徵收，進而獲取3億3283萬元補償費，涉犯行賄罪遭南投地檢署起訴。

前南投縣議員張維華4月1日辭職生效，但他在職期間得知政府推動烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫，涉嫌以50萬元行賄當時的經濟部水利署第三河川局長楊人傑，以利推動興建北勢堤防延長段，若成功，自己以1988多萬元購入的河川土地，就能獲得政府徵收補償費3億3283萬元。

根據南投地方檢察署今天發布的起訴書，學者專家考量北勢堤防延長段非鳥嘴潭人工湖預定地等因素，決議尚無興建必要，張維華事後得知，民國106年12月取得當地居民連署，再持連署清冊，以假民眾陳情為由，要求三河局興建北勢堤防延長段。

張維華107年1月12日再打電話給楊人傑，邀約見面談論興建北勢堤防延長段及用地徵收補償，但楊人傑未接電話，兩人也未見面。同年2月12日，張維華再約楊人傑到服務處見面，當天張維華再暗示三河局應興建北勢堤防延長段。

然而，會談結束後，張維華卻提著裝有50萬元現金及茶葉禮盒的提袋，跟隨楊人傑步行到停車處，趁楊人傑要駕車離去時，張維華打開左後車門將提袋放入楊人傑車內後排座椅，希望楊人傑收賄後，能配合辦理興建工程，隨之徵收用地範圍內，張維華所持有的土地。

楊人傑返回南投市住處，發現提袋內除蜆精及茶葉禮盒，還夾帶以月曆紙包裹的50萬元現金賄款，他不敢清點，立刻打電話要求張維華取回現金及禮盒，但張維華不理，楊人傑隔天便將賄款及禮盒交給三河局政風室，依請託關說規定登錄。

南投地檢署指出，張維華107年3月13日再要求服務處員工寄發開會通知單給三河局，要求召開會議討論堤防興建事宜，盼楊人傑及所屬三河局公務員進一步具體知悉行賄目的。全案經法務部調查局航業調查處及法務部廉政署移送偵辦。

南投地檢署表示，張維華等人支出1988多萬元購置受法令限制使用的河川土地，若三河局決定不興建北勢堤防延長段，自己所持有的土地就無法獲得價購補償費，不僅無法回收購地成本，土地也因水利法等相關法令遭禁止及限制使用。

檢方表示，行賄者以「強塞」或「強送」等不待公務員表示回應意思的方式，完成交付賄賂行為，仍視為行求賄賂罪，且客觀上張維華已透過言語及動作而明示、暗示向證人楊人傑表達行求賄賂目的，張維華所為涉犯貪污治罪條例第11條。

公務員 法務部 茶葉

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