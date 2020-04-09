遠航張綱維搬老母、幼子求解除羈押 高院：逃例很多

遠東航空董事長張綱維違反民用航空法被限制出境、出海，檢、調查出張把遠航向合作金庫貸的22億元挪至個人名下的樺壹租賃公司，緊急凍結遠航帳戶，上月底訊後以張涉犯證券交易法重罪向台北地院聲請羈押禁見，台北地院裁定800萬元交保。檢方抗告，高等法院撤銷原裁定、發回北院，北院2日改裁定收押，換張抗告，高院今駁回抗告。

上回檢方抗告，高院認為張綱維在訊問時雖否認犯罪，但檢方提出的證據可見張有高額民間高利貸借款，負擔鉅額利息，卻沒在擔任遠航公司重整人前充分揭露，使人誤信他財務狀況無虞，涉證券交易法公告申報財報不實、商業會計法、民用航空法和刑法行使業務登載不實、詐欺、背信罪嫌疑重大。

張綱維在偵查中經命限制住居，卻擅自遷離、規避檢警查緝，高院認為他經營航空業，國內外人脈、資力雄厚，有逃亡能力；再加上張突將名畫等個人財產搬移至親友住處藏放，隱匿資產、籌款安頓親友，顯見有逃亡之虞。因本案涉及財務會計製作和公司重整資料，還有多名財務會計相關人員未到案，高院認為張有勾串共犯、證人及湮滅證據的可能性。

高院指出，張綱維涉嫌掏空、背信的金額高達數十億，去年12月間向遠航詐領630萬、300萬元現金，再於今年2月24日、3月27日提取1500萬現金，北院只命他拿800萬元具保，不合比例，因此撤銷原裁定，發回北院詳查。

北院後來認為張擔任遠航重整人時，未向法院陳述有向地下錢莊借款十億，且利息是天價，提供不實財報資訊，使法院誤以為遠航已無債務、2015年重整完成，涉犯證交法重罪和使業務登載不實文書、詐欺等罪嫌，裁定羈押禁見。

張綱維抗告，但高院認為檢察官指張提出公司不實財報，涉犯證券交易法申報公告不實罪、刑法行使業務登載不實罪、商業會計法填製不實會計憑證帳冊罪、刑法詐欺得利罪與背信罪，以及民用航空法「未經核准結束營業」罪，犯罪嫌重大。

張與樺福、樺富公司交易房地，高院認為他在遠航財務狀況窘迫之際，仍花費鉅資購買不動產，涉犯背信罪。依據遠航去年12月12日企字第1081064號函說明欄，屬民用航空法「停業」，而民用航空法第110條之3之罪，雖為最重本刑3年以下有期徒刑，但張其餘犯行，仍有羈押原因和必要性。

張綱維搬出老母和幼子女待照顧為由，並說事業都在台灣，沒有足夠資產可以潛逃海外，但高院認為就算家有至親，長期逃亡海外的案例不在少數，辯詞不足採。高院認為北院裁定羈押有其必要性，目前也無從透過具保或限制住居等手段來替代，駁回張抗告。