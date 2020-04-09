看病謊稱洽公打卡曝行蹤 國立圖書館前館長貪汙2萬多認罪

台中國立公共資訊圖書館前館長呂春嬌被控浮報差旅費詐領2萬多元，向廉政署自首、繳回犯罪所得，台北地院審理，就她多次犯行依貪汙罪判她應執行有期徒刑2年，緩刑4年，向公庫支付15萬元，褫奪公權1年。可上訴。

呂春嬌是台大圖書資訊學研究所博士，曾任輔仁大學圖書資訊學系兼任講師、助理教授、國立台中圖書館館長，2016年擔任教育部參事。

2011年至2016年間，呂春嬌擔任台中圖書館、國立公共數位圖書館館長期間，違反規定申請差旅費，2015年時到台北市立聯合醫院仁愛院區看病，卻謊稱去法務部保護司洽公，但因在醫院以臉書打卡行蹤曝光，檢方偵辦，依貪汙罪起訴她，法院審理，她認罪。

判決說，呂春嬌身為高階公務員，應以身作則，誠實申領差旅費，卻貪圖小利，她雖一再表示坦承犯罪，又心存辯詞，未見澈底悔悟，考量她犯後自首，所詐得財物屬於小額、國內出差旅費，犯罪所得僅2萬2255元，依法判刑。