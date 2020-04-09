酒店舞廳成死角 9日起勒令停業

全台酒店、舞廳全面勒令停業！鑑於酒店小姐確診個案，中央流行疫情指揮中心9日宣佈全國舞廳與酒店自今日起全面停業。陳時中表示：「這些店家確實無法落實社交距離，所以做此決定。」副指揮官陳宗彥也補充，「已特別通知地方政府，即刻起酒店跟舞廳部份都停止營業。」

陳時中表示，全世界疫情還是非常不樂觀，比起在SARS爆發時還要嚴重。他說：「換句話說新冠肺炎比SARS的傳播範圍已經超出200倍，死亡率也超過100倍。」而目前疫情爆發的歐美各國其實都是很進步的國家，但因為確診人數太多使醫療系統崩潰，陳時中表示，因此政府一直保持警覺，將確診數限縮在安全範圍內。

「社會大眾對於娛樂場所感染的部份很擔心，因此宣佈酒店及舞廳暫停營業。」副指揮官陳宗彥表示，之前是以勸說方式規範娛樂場所要戴口罩及保持社交距離，但面臨世界疫情居高不下的跡象，仍必須要祭出管控措施。

陳時中補充說：「我們在防疫非常關鍵的階段，避免人潮聚集，這些店家的社交距離確實是沒有辦法避免及做阻絕。」他也表示，已請縣市政府配合加強管制，「除此之外相關的娛樂場所我們會持續監控，不排除會以比較嚴厲的措施應對。」

媒體提問對於總統蔡英文邀請WHO秘書長譚德塞來台的建議，陳時中說，非常歡迎譚德塞來台，「讓他看看國家人民的素養及動員，時間會證明一切。」他也暗酸，譚德塞1月30日就公開要求各國不要限制跟中國的旅遊跟貿易，「幸好台灣沒有聽進去，如果都照WHO建議做，國家早就『淪陷』了。」

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