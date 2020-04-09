違法收購總統連署書 中國紅色統一黨中選會前陳抗

去年總統大選期間，中國紅色統一黨黨主席黃榮章透過幹部涉收購連署書，被檢調查扣數千張連署書。當時該黨號召民眾前往中選會前陳抗，現場負責人周克琦遭警方依違反集會遊行法函送法辦。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，今不起訴周男。

黃榮章、柯振榮經中選會去年9月18日公告，分別為第15任總統選舉、副總統選舉的被連署人。黃榮章從去年中旬起，以每張連署書80到200元為對價，透過該黨法律顧問兼副主席李金澤等人，向全台有正副總統候選人連署資格者行賄收購連署書。

去年12月4日，金門地檢署依涉犯總統副總統選舉罷免法87條第1項第2款「對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署」行賄罪起訴黃等7人。

檢調偵辦階段，發現社群軟體Dcard有人以每張80元向有投票權學生收購連署書，因此擴大偵辦，陸續在桃園、台北執行搜索，查扣3365張連署書，並命李金澤以30萬元交保。黃榮章畏罪潛逃，通緝在案。

去年10月30日，中國紅色統一黨號召民眾到中選會前陳抗，指控連署書被調查局查扣，但該次陳抗未經過申請許可，警方舉牌警告，群眾又試圖轉往法務部抗議。

警方舉牌3次後命令解散，並將拿著麥克風的現場負責人周克琦依違反集遊法函送法辦。周男到案後辯稱，警察警告他們時，他就叫參加者把大字報收起來離開，但警方卻在散開移動行經路線，設置攔查點，人一多就舉牌，一下子就舉牌3次。

檢察官勘驗現場影片後，認為在警方警告時抗議群眾已散開，認定周男罪嫌不足，給予不起訴處分。