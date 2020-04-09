聽新聞
test
0:00 / 0:00
海巡台南查緝隊前分隊長遭收押 查緝隊：配合檢警調查
海巡署台南查緝隊今天說，前廖姓分隊長2014年至2016年間在隊上擔任中校分隊長，2016年後調職北上擔任基隆查緝隊組主任後，遭檢舉涉嫌詐領檢舉獎金近250萬元，台南查緝隊現任隊長吳姓隊是2年前才到台南就任，廖分隊長已調到基隆，王姓隊員是於2014年調來台南查緝隊，吳隊長當時在淡水服務，台南查緝隊一切配合檢調偵辦，物枉勿縱。
前廖姓分隊長遭檢舉，涉嫌串通隊上王姓隊員，找來兩名人頭充當2014年至2016年間走私菸品案的檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金共近250萬元，廉政署與台南地檢署傳喚廖、王兩人到案調查，訊後認兩人涉貪汙治罪條例及有逃亡、串證之虞向法院聲押，台南地院裁定廖收押禁見、王5萬元交保候傳。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言