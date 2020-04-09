海巡台南查緝隊前分隊長遭收押 查緝隊：配合檢警調查

有學者提出觀點認為，修法將導致12歲到18歲的少年觸法時以《少年事件處理法》處理，但12歲以下兒童就會回歸刑法及《刑事訴訟法》處理，並因此認為刪除少事法85-1條並不妥適。這樣的的說法似乎是對《少年事件處理法》有所誤解，也並未釐清少事法的歷史脈絡，以下司法流言終結者將以《少年事件處理法》的修法歷程，淺析兒少觸法適用年齡四階進化模型。

2020-04-09 14:31