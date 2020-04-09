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要坐牢！秦偉性侵女編劇、粉絲 最高法院判刑8年定讞

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要坐牢！秦偉性侵女編劇、粉絲 最高法院判刑8年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
秦偉。圖／聯合報系資料照片
秦偉。圖／聯合報系資料照片

藝人秦偉遭控性侵女造型師、女編劇和女粉絲等3人，一、二審依3個強制性交罪各判4年徒刑，應執行8年徒刑；案經上訴，最高法院今撤銷性侵女造型師部分，發回高院更審，另性侵女編劇、女粉絲部分，依2個強制性交罪各判4年徒刑，共計8年定讞，已通知檢方啟動防逃機制，將由檢察官聲請定應執行刑。

最高法院指出，秦偉遭控性侵女造型師部分，因只有被害人單方面指述，沒有其他補強證據，認為仍待調查釐清，撤銷原判決發回更審；另秦偉遭檢方起訴性侵其餘5名女子部分，一、二審均判無罪，檢方上訴，最高法院依不符速審法規定，駁回上訴，無罪確定。

檢方起訴指出，秦偉遭8名女子指控性侵，包括2010年商請A女做造型，邀約A女至住處，卻趁A女挑衣服時強暴她；2007年，秦偉藉口商請拍MV向17歲的B女搭訕，駕車載她到汽車旅館性侵；同年七夕過後，秦偉再次在車內強迫B女發生關係。2010年，秦偉結識從事幕後工作的C女，以談劇本為由邀約C女到住處強制性交得逞。

2011年，秦偉以洽談專輯製作為由邀E女晚餐，多次暗示要發生關係，並將她壓在床上，E女稱逢生理期奪門而出。2002年聖誕節前後，秦偉約14歲的後援會成員F女錄廣播節目，卻在廁所內強姦F女；隔年，秦偉錄節目又不顧F女反對，強行將她壓制在角落，所幸未得逞。

2013年，秦偉得知J女從中南部北上，開車將她載到住處，自後方強行熊抱，欲褪去她的衣物，因門鈴聲響而未得逞，秦隨後怒斥J女趕出門。2011年，秦偉邀N女「吃宵夜」，N女想離開，秦不顧她的反對而性侵。2012年，秦偉再透過臉書結識R女，強制性交得逞。

台北地方法院一審認定，秦偉對造型師、編劇和粉絲強制性交，各判刑4年徒刑，應執行8年徒刑，其餘5名女子指控性侵部分判無罪；高院二審認為，一審量刑並沒有輕重失衡，也沒有違反比例原則或公平原則，且秦偉3次犯行手段、動機類似，一審決定執行刑為8年也沒有違法或不當，駁回上訴。

高院判決指出，秦偉從事演藝工作，在社會上有一定的地位，之前曾遭火焚身，事後從事公益活動，在社會上有正面積極的形象，但他卻利用如此的地位和角色，伺機犯下強制性交罪，對被害人身心造成難以抹滅的創傷，行為非常不可取。

性侵

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