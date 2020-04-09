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館長網路刊乾洗手廣告稱抗新冠病毒 北市衛生局罰60萬
網紅「館長」陳之漢的惡名昭彰股份有限公司，在官網、YouTube網站刊登「抗菌乾洗手凝露」產品廣告，因廣告內容涉及醫療效能，遭民眾向北市府檢舉；北市衛生局表示，3月25日已依違反藥事法第69條，開罰惡名昭彰公司60萬元。
衛生局表示，罰惡名昭彰公司的「抗菌乾洗手凝露」產品，依規定廣告不能涉及療效，但內容卻宣稱「…為有效對抗冠狀病毒的活性成分...有效對抗新冠病毒（武漢肺炎）...綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌...在日本常添加於漱口水以滲透去除牙周病菌，能有效阻隔多種細菌、酵母菌、真菌及病毒...殺菌...消毒...」。
衛生局表示，抗菌乾洗手凝露並非藥品，但廣告文詞卻明顯在宣傳醫療效能，因此認定違反藥事法，依法開罰60萬元，相關廣告內容也禁止刊登。
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