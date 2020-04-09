萬寶祿生技新藥涉賣未上市股票 北檢約談創辦人林淑惠

檢調獲報，指成立於2014年的萬寶祿生技新藥公司涉於2016年間虛偽增資，將公司資本額從2千萬增至25億2千萬元，並讓民眾誤認有利可圖以每股78元購買未上市股票，違反證券交易法等罪。台北地檢署今指揮調查局桃園市調處，兵分4路搜索萬寶祿集團董事長林淑惠住處等地，約談林女等7人到案，預計晚間移送複訊。

網站顯示，萬寶祿生技新藥公司是藥品製造業，資本額25億2000萬元。產品為新植物藥產品、保健食品及功能性食品，包括紅斑性狼瘡之腎炎、乳癌轉移抑制等新藥。

林淑惠原本在宜蘭國中任教，天生的鼻竇炎、喉嚨炎讓她無力教學，後來在朋友介紹之下接觸酵素，以750萬元正式成立「萬寶祿生物科技公司」，生產銷售生技保健食品。

檢調獲報，指2015年林淑惠籌劃成立萬寶祿生技新藥公司，於2017年至2019年間借用林姓男子具有培養巴西蘑菇專利虛偽增資，並透過不知名地下盤商販賣公司未上市股票，讓民眾誤信公司資本充足、有利可圖，以每股78元購買，共成交5億多元，林女等人再與盤商朋分。

檢調查出，該新藥公司實際上沒營運，也沒研發新藥，林女等人涉違反證券交易法「非法買賣募集有價證券罪」、「證券詐欺」、商業會計法財報不實、公司法驗資不實等罪。

檢察官李明哲今指揮桃園市調處，兵分4路搜索萬寶祿集團董事長林淑惠住處等地，約談林女等7人到案，預計晚間移送複訊，訊後不排除祭出強制處分。