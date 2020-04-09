海巡組主任涉海巡署詐領私菸獎金收押 ：停職配合調查

海巡署台南查緝隊前廖姓分隊長，現任基隆查緝隊組主任，涉嫌串通隊上王姓隊員，詐領查緝私菸檢舉獎金分別收押、5萬交保。海巡署偵防分署今天下午表示，廖姓組主任停職調查，王姓隊員調職，不護短，配合調查。

海巡署台南查緝隊前廖姓分隊長遭檢舉，涉嫌串通隊上王姓隊員，找來兩名人頭充當2014年至2016年間走私菸品案的檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金共近250萬元，廉政署與台南地檢署傳喚廖、王兩人到案調查，訊後認兩人涉貪汙治罪條例及有逃亡、串證之虞向法院聲押，台南地院裁定廖收押禁見、王則5萬元交保候傳。

海巡署偵防分署表示，此案發生在2014、2015年查緝走私香菸案，疑似有查緝人員涉及不法，經法務部廉政署南部調查組追查，7日搜索分署某查緝隊廖姓組主任及王姓偵查員，偵訊後移送台南地檢署複訊，向台南地方法院聲請羈押廖姓組主任及王姓偵查員。

分署已將廖組主任停職處分、王員檢討調職。分署秉持毋枉毋縱、不護短原則配合調查，同時要求各級幹部落實考監責任，若查所屬人員涉及不法，從嚴查辦並追究相關人員責任。