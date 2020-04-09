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北投偵查隊員承辦遺失物竟侵占民眾4萬元 貪汙罪嫌起訴
台北市張姓女子去年8月遺失5萬元現金，陳姓民眾拾獲，轉交北投分局大屯派出所警員，警員再轉交分局承辦拾得遺失物的林姓偵查佐，豈料林涉嫌從「遺失物保管袋」中，抽出40張千元大鈔，僅歸還張女1萬現金。張女察覺，由警員陪同下，跑到分局找林對質。北投分局展開偵辦，將證據提供士林地檢署；偵結後，林姓偵查佐遭起訴。
起訴指出，張女遺失5萬元新台幣及8本銀行存摺，獲陳姓民眾拾獲；陳姓民眾轉交派出所張姓警員，張員隔天送交林姓偵查佐。
不料，林姓偵查佐僅將其中1萬元還給張女；張女發現，打給張員確認當天拾獲金額，兩人再次到分局找林姓偵查佐，林姓偵查佐這才歸還剩餘4萬元現金。
林姓偵查佐坦承犯行，稱當時僅將1萬現金歸還張女，半小時後，張員、張女兩人來分局當面質問，自己才將金額全數歸還。
北投分局展開調查，將張女與林姓偵查佐對質過程、拾得物陳報單提供士林地檢署偵辦，檢察官偵結，以貪汙治罪條例將林姓偵查佐起訴。
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