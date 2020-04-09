毒販遭逮謊稱接觸新冠肺炎患者 罪加一等

洪姓男子涉嫌販毒遭逮，南投地檢署聲押洪男獲准，不料洪男疑因不想被關，竟稱曾接觸新冠肺炎確診病患，檢方查證後，確認洪男所言不是事實，追加偵辦散播疫情不實訊息。

南投地方檢察署今天表示，檢察官黃淑美昨天指揮南投縣警察局刑事警察大隊查獲68歲洪男涉販賣第一級毒品海洛因，由於正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，檢警依防疫檢核流程，先確認洪男並非居家隔離或居家檢疫對象，且無疑似症狀。

由於洪男犯罪嫌疑重大，且有串證、反覆實施之虞，檢方向南投地方法院聲請羈押禁見獲准，昨天晚間10時解送洪男到法務部矯正署南投看守所，但洪男疑因不想被關入牢房，竟向看守所表示曾與一名確診罹患新冠肺炎的黃姓民眾接觸，且已出現喉嚨痛等症狀。

南投地檢署表示，檢察長張曉雯獲悉後相當重視，連夜指示疫情應變專組主任檢察官吳靜怡聯繫南投看守所、南投縣政府衛生局，並將洪男帶往醫院採集檢體送驗，查證洪男說詞是否屬實。

南投地檢署表示，除查證說詞，同時通知南投縣警察局刑警大隊、南投地方法院採取防疫措施，並對地檢署內洪男曾接觸的處所與設備消毒，也通知接觸洪男的地檢署人員要自主健康管理，全力防疫，避免刑事案件犯嫌成為防疫破口。

經漏夜調查，南投地檢署指出，洪男自述曾接觸患病的黃姓民眾並非確診個案，也不是列管居家隔離或居家檢疫對象，洪男明顯傳述不實言論造成恐慌，已指示司法警察就涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條進行偵辦。

南投地檢署指出，不確定洪男是真的誤會，或故意說謊意圖不想被關，但洪男接受偵辦與訊問時都未說明，直到遭法官裁定羈押後才說出；但就算屬實，南投看守所仍有相關應變措施與規劃，有辦法關押洪男。

南投地檢署表示，若散播疫情謠言或不實訊息，損害公眾或他人者，最高可處3年以下有期徒刑或併科新台幣300萬元以下罰金，民眾應謹慎個人言論，勿隨意散播不實疫情言論。