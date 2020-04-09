快訊

北市酒店女公關確診疫調稱沒工作 陳時中：她有難言之隱

要坐牢！秦偉性侵女編劇、粉絲 最高法院判刑8年定讞

毒販遭逮謊稱接觸新冠肺炎患者 罪加一等

中央社 / 南投縣9日電
南投地檢署。圖／本報資料照片。
南投地檢署。圖／本報資料照片。

洪姓男子涉嫌販毒遭逮，南投地檢署聲押洪男獲准，不料洪男疑因不想被關，竟稱曾接觸新冠肺炎確診病患，檢方查證後，確認洪男所言不是事實，追加偵辦散播疫情不實訊息。

南投地方檢察署今天表示，檢察官黃淑美昨天指揮南投縣警察局刑事警察大隊查獲68歲洪男涉販賣第一級毒品海洛因，由於正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，檢警依防疫檢核流程，先確認洪男並非居家隔離或居家檢疫對象，且無疑似症狀。

由於洪男犯罪嫌疑重大，且有串證、反覆實施之虞，檢方向南投地方法院聲請羈押禁見獲准，昨天晚間10時解送洪男到法務部矯正署南投看守所，但洪男疑因不想被關入牢房，竟向看守所表示曾與一名確診罹患新冠肺炎的黃姓民眾接觸，且已出現喉嚨痛等症狀。

南投地檢署表示，檢察長張曉雯獲悉後相當重視，連夜指示疫情應變專組主任檢察官吳靜怡聯繫南投看守所、南投縣政府衛生局，並將洪男帶往醫院採集檢體送驗，查證洪男說詞是否屬實。

南投地檢署表示，除查證說詞，同時通知南投縣警察局刑警大隊、南投地方法院採取防疫措施，並對地檢署內洪男曾接觸的處所與設備消毒，也通知接觸洪男的地檢署人員要自主健康管理，全力防疫，避免刑事案件犯嫌成為防疫破口。

經漏夜調查，南投地檢署指出，洪男自述曾接觸患病的黃姓民眾並非確診個案，也不是列管居家隔離或居家檢疫對象，洪男明顯傳述不實言論造成恐慌，已指示司法警察就涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條進行偵辦。

南投地檢署指出，不確定洪男是真的誤會，或故意說謊意圖不想被關，但洪男接受偵辦與訊問時都未說明，直到遭法官裁定羈押後才說出；但就算屬實，南投看守所仍有相關應變措施與規劃，有辦法關押洪男。

南投地檢署表示，若散播疫情謠言或不實訊息，損害公眾或他人者，最高可處3年以下有期徒刑或併科新台幣300萬元以下罰金，民眾應謹慎個人言論，勿隨意散播不實疫情言論。

警察 疫情 肺炎

延伸閱讀

傳酒店女公關確診 全國酒店舞廳9日起停止營業

今天國內僅新增一例新冠肺炎確診 台師大生室友中鏢

張文宏：武漢成為中國最安全的城市 因群體免疫

紐西蘭學者：中國至少3萬人死於新冠肺炎

相關新聞

海巡台南查緝隊前分隊長遭收押 查緝隊：配合檢警調查

海巡署台南查緝隊今天說，前廖姓分隊長2014年至2016年間在隊上擔任中校分隊長，2016年後調職北上擔任基隆查緝隊組主...

館長網路刊乾洗手廣告稱抗新冠病毒 北市衛生局罰60萬

網紅「館長」陳之漢的惡名昭彰股份有限公司，在官網、YouTube網站刊登「抗菌乾洗手凝露」產品廣告，因廣告內容涉及醫療效...

男連喝2酒店再駕車撞斃高三生 賠300萬判6年8月嫌太重

高雄前鎮區去年5月發生欒姓男高三生遭酒駕撞死憾事，涉肇逃的林姓男子當晚在酒店連喝兩攤後，章姓女友開車載他返家，途中發生爭...

6歲撞車觸刑法？四階段看懂少事法修法

有學者提出觀點認為，修法將導致12歲到18歲的少年觸法時以《少年事件處理法》處理，但12歲以下兒童就會回歸刑法及《刑事訴訟法》處理，並因此認為刪除少事法85-1條並不妥適。這樣的的說法似乎是對《少年事件處理法》有所誤解，也並未釐清少事法的歷史脈絡，以下司法流言終結者將以《少年事件處理法》的修法歷程，淺析兒少觸法適用年齡四階進化模型。

違法收購總統連署書 中國紅色統一黨中選會前陳抗

去年總統大選期間，中國紅色統一黨黨主席黃榮章透過幹部涉收購連署書，被檢調查扣數千張連署書。當時該黨號召民眾前往中選會前陳...

萬寶祿生技新藥涉賣未上市股票 北檢約談創辦人林淑惠

檢調獲報，指成立於2014年的萬寶祿生技新藥公司涉於2016年間虛偽增資，將公司資本額從2千萬增至25億2千萬元，並讓民...

海巡組主任涉海巡署詐領私菸獎金收押 ：停職配合調查

海巡署台南查緝隊前廖姓分隊長，現任基隆查緝隊組主任，涉嫌串通隊上王姓隊員，詐領查緝私菸檢舉獎金分別收押、5萬交保。海巡署...

女詐欺通緝犯試圖從墾丁乘船出港！海巡與警方聯手逮捕

涉詐欺案遭嘉義地檢署通緝的張姓女子，昨天下午，在壁湖漁港搭乘遊艇時，被出港人員查驗出她目前為限制出境的通緝犯。後壁湖安檢...

北投偵查隊員承辦遺失物竟侵占民眾4萬元 貪汙罪嫌起訴

台北市張姓女子去年8月遺失5萬元現金，陳姓民眾拾獲，轉交北投分局大屯派出所警員，警員再轉交分局承辦拾得遺失物的林姓偵查佐...

獨／美濃國有林地大火連燒3天 紫衣男涉縱火還返回圍觀

抓到了！高雄美濃近日多起火燒山事件，4月4日起發生在美濃黃蝶翠谷山區的林地大火延燒3天，摧毀至少0.2公頃林地，外界原以...

居檢男跑夜店遭罰百萬不繳 卻擁高薪2年出國爽玩14次

上月22日因居家檢疫期間惡意跑到北市忠孝東路某夜店爽玩而遭重罰100萬的黃姓男子，經新北市政府開罰限期7天內繳清，黃男仍...

涉找人頭詐領檢舉獎金250萬 海巡台南前查緝分隊長收押

海巡署台南查緝隊前廖姓分隊長遭檢舉，涉嫌串通隊上王姓隊員，找來兩名人頭充當2014年至2016年間走私菸品案的檢舉人，詐...

熱門新聞

楓林網遭查封！提供觀看6年都沒事 知情人士分析「落網關鍵點」

獨家／北市酒店傳女公關確診 道上兄弟10天前早知道

怕像楓林網被抄？gimy.tv無預警關閉 網友哀鴻遍野

獨家／酒店傳女公關確診 網瘋傳：神似Angelababy！

逢甲博士生驚傳手臂遭機器捲入 左手扭曲變形送醫急救

靠楓林網賺大錢 兩台大碩士買豪宅一次付清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。