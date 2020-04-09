男連喝2酒店再駕車撞斃高三生 賠300萬判6年8月嫌太重

高雄前鎮區去年5月發生欒姓男高三生遭酒駕撞死憾事，涉肇逃的林姓男子當晚在酒店連喝兩攤後，章姓女友開車載他返家，途中發生爭吵章女負氣下車，他竟涉接手駕駛，開1公里多就釀禍。林姓男子審理時認罪，並賠300萬和解，高雄高分院依犯不能安全駕駛交通工具致死罪、肇事逃逸罪判6年8月徒刑，仍可上訴。

由於林姓男子（28歲）案發後一度躲到章姓女友（24歲）住處睡覺，檢方另依犯藏匿人犯罪嫌起訴她，不過一、二審認為林曾於章女住處睡覺，睡醒後就獨自離去，難以此認定章女構成藏匿人犯，也無其他事證，判章女無罪確定。

判決指出，林姓男子去年5月5日凌晨12點多，先後在苓雅區一間高檔酒店、一間知名舞廳喝酒作樂，約凌晨3點多由章女開車載他離開，途中兩人卻發生爭吵，章女於前鎮區中山路、新光路口下車，不料林接手行駛，沿著中山路繼續往南，剛過正勤路口不久，就高速追撞騎著公共自行車的欒姓男高中生。

欒姓高中生當場倒地重擊頭部，林姓男子直接加速離開，造成高中生被報案送抵醫院，已因顱腦損傷、到院前死亡，醫院急救後宣告不治。林之後先躲回章女在林園區住處，而警方依車牌牌以車追人，訪查並鎖定林姓男子，他直到當晚8點多出面投案。

林姓男子開庭時認罪，稱當下發現撞擊，有停在路中央一下，因喝酒又驚嚇，緊張之餘就離開現場；林審理期間賠死者家屬300萬元和解，一審依犯不能安全駕駛交通工具致死罪判5年8月、肇事逃逸罪1年半，合併執行6年8月徒刑。