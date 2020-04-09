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居檢男跑夜店遭罰百萬不繳 卻擁高薪2年出國爽玩14次
上月22日因居家檢疫期間惡意跑到北市忠孝東路某夜店爽玩而遭重罰100萬的黃姓男子，經新北市政府開罰限期7天內繳清，黃男仍不為所動，昨日遭執行署強制執行，查出名下有5筆繼承而來的持分土地，但黃男避不出面，又查出他竟2年內出國旅遊高達14次，為了避免他潛逃，執行署表示已先處限制出境，不排除拘提。
家住新北市三重的黃姓男子（30歲），上月剛從東南亞旅遊回台，按規定需進行居家檢疫14天，沒想到他卻耐不住性子，竟違規偷跑到台北市忠孝東路某夜店與友人爽玩通宵，被上門臨檢的警方透過系統查出為居家檢疫身分，更嚇壞在場其他顧客。
新北市府按情節認定黃男惡意前往人潮擁擠場所，使他人暴露在風險下，危及群體生命安全，祭出重罰100萬元的罰鍰，並強制將他安置，同時需7天內將罰鍰繳清；不料黃男不但沒有繳罰單，還避不見面，執行署人員前往黃男位在三重的戶籍所在地找他，黃男的母親則出面替兒抱屈，並表示他不住在這。
據了解，黃男任職於外商公司，屬金融科技從業人員，年薪百萬以上，不到2年之內就出國旅遊14次，名下更有5筆位在雲林的持分土地，卻不願為自己的行為負責、繳納罰鍰，行政執行署新北分署為了防止他趁隙逃往國外，對他祭出限制出境的處分，更不排除將他拘提管收。
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