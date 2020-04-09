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涉找人頭詐領檢舉獎金250萬 海巡台南前查緝分隊長收押

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
廉政署與台南地檢署傳喚廖、王兩人到案調查，訊後認兩人涉貪汙治罪條例及有逃亡、串證之虞向法院聲押，經裁定廖收押禁見、王則5萬元交保候傳。圖／本報資料照
廉政署與台南地檢署傳喚廖、王兩人到案調查，訊後認兩人涉貪汙治罪條例及有逃亡、串證之虞向法院聲押，經裁定廖收押禁見、王則5萬元交保候傳。圖／本報資料照

海巡署台南查緝隊前廖姓分隊長遭檢舉，涉嫌串通隊上王姓隊員，找來兩名人頭充當2014年至2016年間走私菸品案的檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金共近250萬元，廉政署與台南地檢署傳喚廖、王兩人到案調查，訊後認兩人涉貪汙治罪條例及有逃亡、串證之虞向法院聲押，台南地院裁定廖收押禁見、王則5萬元交保候傳。

據調查，廖於2014年至2016年間在台南查緝隊擔任中校分隊長，2016年後調職，北上擔任基隆查緝隊組主任。

據調查，這兩件私菸案分別查獲18萬多包的走私菸品，合計有36萬多包，查緝單位根據菸品市價核發這兩筆共近250萬元的檢舉獎金。廖、王兩人被控涉嫌找來兩名人頭充當檢舉人，涉嫌詐領兩件私菸案共近250萬元檢舉獎金朋分花用。

專案小組指出，全案仍在偵查中，專案小組人員會持續擴大或向上追查是否有其他官員參與涉案。

私菸 走私 海巡署 貪汙

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