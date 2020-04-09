聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉找人頭詐領檢舉獎金250萬 海巡台南前查緝分隊長收押
海巡署台南查緝隊前廖姓分隊長遭檢舉，涉嫌串通隊上王姓隊員，找來兩名人頭充當2014年至2016年間走私菸品案的檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金共近250萬元，廉政署與台南地檢署傳喚廖、王兩人到案調查，訊後認兩人涉貪汙治罪條例及有逃亡、串證之虞向法院聲押，台南地院裁定廖收押禁見、王則5萬元交保候傳。
據調查，廖於2014年至2016年間在台南查緝隊擔任中校分隊長，2016年後調職，北上擔任基隆查緝隊組主任。
據調查，這兩件私菸案分別查獲18萬多包的走私菸品，合計有36萬多包，查緝單位根據菸品市價核發這兩筆共近250萬元的檢舉獎金。廖、王兩人被控涉嫌找來兩名人頭充當檢舉人，涉嫌詐領兩件私菸案共近250萬元檢舉獎金朋分花用。
專案小組指出，全案仍在偵查中，專案小組人員會持續擴大或向上追查是否有其他官員參與涉案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言