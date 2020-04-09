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貨櫃藏42萬包私菸...業者猛辯 法官：3巧合太扯判有罪

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄港關務人員在2017年底查獲貨櫃夾藏42萬5百包私菸，報關的企業社張姓負責人遭依幫助輸入私菸罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。記者賴郁薇／攝影
高雄港關務人員在2017年底查獲貨櫃夾藏42萬5百包私菸，報關的企業社張姓負責人遭依幫助輸入私菸罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。記者賴郁薇／攝影

高雄港關務人員在2017年底發現，有1只申報從韓國釜山進口新聞印刷紙的貨櫃可疑，果然在貨櫃中搜出42萬5百包私菸。檢警懷疑報關的企業社涉私菸案，尤其該企業社剛易手，又在私菸被扣後2天申請歇業，種種跡象都透露不單純。橋頭地院依幫助輸入私菸罪，判企業社前、後負責人楊男、張男有期徒刑2月、4月，得易科罰金，可上訴。

檢警循線追查，發現報關的企業社設在高雄，且在進口貨櫃前1周才易主，張男在不知名中間人媒介下，從楊男手中接下企業社負責人，並在2017年12月2日委託「MAERSK IYO」貨輪從韓國釜山進口新聞印刷紙；該貨櫃在同年12月5日運抵高雄港。

關務人員察覺貨櫃有異狀，當場開櫃檢查，發現貨櫃中夾藏暗渡私菸42萬5百包，隨即扣案向上追查。然而，報關的企業社卻在事發2天後、即12月7日悄悄向高雄市經發局申請歇業。

檢警懷疑其中有詭，傳喚企業社歇業前的負責人張男。張坦言為了要讓弟弟接工程，才透過中間人從楊男手中接下企業社，也知道企業社並沒有取得菸酒進口業許可執照，之後因為欠稅問題才去辦理歇業，矢口否認犯菸酒管理法走私私菸。

然而，橋頭地院調閱該企業社歷年設立及變更登記資料發現，當中實在太不合理，指出，中間人無故給了張男3千元，而張接下企業社不久，中間人就隨即用企業社名義進口私菸，張又在東窗事發後短短2天內，就向高雄市經發局辦理歇業登記。

橋頭地院審理認為，張男為了弟弟的工程才接下企業社，卻從未接過任何工程就申請歇業，已有弔詭之處。再者，張「恰巧」遇到楊男要無償轉讓企業社，接手企業社不久，又「恰巧」遇上私菸集團走私菸，張再度「恰巧」在私菸查扣後申請歇業，「一連串巧合同時發生，實在難以想像」，法官判斷張男辯詞不符合常理。

法官再指，該批私菸包裝完整、數量龐大，在清點貨物及裝載進貨櫃過程，絕對不可能毫無注意，應該非「誤裝」，而是刻意夾帶。此外，數量這麼龐大的私菸，假如貨主沒聯繫企業社，就必須冒著可能無人接應的風險輸入私菸，不太可能，判斷真正的幕後貨主應該早就聯繫過張男了。

再加上楊男事後也坦承幫助輸入私菸，橋頭地院認定張男同屬幫助犯。

橋頭地院審結指出，張男、楊男不以正常管道為企業社獲取利益，竟然幫助輸入私菸，除影響政府稅收、使國家查緝犯罪困難外，非法進口者還可以因低價促銷未經檢驗的菸品圖取暴利，對依法進口菸品的業者形成不公平競爭，再者，私菸來源不明，也欠缺保護消費者。

橋頭地院還表示，此案走私42萬5百包私菸，造成的危害不輕，相當不應該，幸好在流入市面前就被查獲。衡量楊男、張男都只是幫助犯，前者坦承犯行、態度尚可，後者狡辯卸責、態度不算良好，依幫助輸入私菸罪，分別判處兩人有期徒刑2月、4月，各得易科罰金6萬元、12萬元，可上訴。

私菸 走私 韓國

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