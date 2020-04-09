李婉鈺涉妨害公務今辯結 她怨警察執法心態可議

新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，張的鄰居受擾報警，李婉鈺與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突，被依強制未遂、妨害公務罪送辦。台北地院依妨害公務罪判李女4月徒刑，強制未遂罪部分處拘役20日，皆可易科罰金，她和檢方皆上訴。高等法院今辯論終結，李婉鈺對做錯事道歉，但她希望法官看當時的狀況，強調無主觀犯意。

李婉鈺先前指警員林泰安從後方架住她，王重羲的手卻在她胸前「游移來、游移去」，今天步出法庭時，她仍難掩憤慨。

台北地檢署指控，2017年11月28日晚上9點，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴但遭拒，29日凌晨酒後到張家按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。李婉鈺要張碩文的妻子開門，並交代張碩文行蹤，張妻不願開門。沈姓鄰居制止李女擾鄰，兩人口角，李女賞人巴掌；警員王重羲、林泰安上前勸阻，王也遭摑掌。

李婉鈺批檢察官羅織事實，指她找張碩文喝酒沒約到才去按電鈴是臆測。北院認為李女身為市議員，應為民之表率，但她的行為公然挑戰國家法治，判她4月徒刑與拘役20日。李女認為判決不公，一審後在臉書抒發情緒，檢方認為她在審理期間向員警道歉，事後卻改變態度，認為道歉只是虛應故事「表現不一」，以量刑太輕等理由上訴。

高院準備程序時，李婉鈺表示一審判決關於她妨害公務部分，未一併考量警察的態度，她才在臉書上抒發；強制未遂部分，她解釋是基於「關心」才前往張家，沒有犯意。

李婉鈺表示，因警員王重羲說「幹，我要把事情鬧大」，她又遭王觸碰胸部，覺得很不舒服，她要求對方不准刪、動密錄器，雙方才起衝突，她遭打、踹。辯護律師許富雄表示，原審判決夾敘夾議，李婉鈺對妨害公務部分無意見，但否認強制未遂，請求調查量刑。李婉鈺說，警方聲稱拉扯時的畫面「不見了」，她覺得蠻扯的，事件起因是王對她「做了很過分的事」，她希望還原真相。

高院今勘驗警察的密錄器，證實王的確說過那句話，律師許富雄質疑警方執勤心態有檢討空間。審判長問李婉鈺「為什麼要一直按電鈴？」，她答「怕張碩文發生意外」。

李婉鈺說，當時沈姓鄰居罵她「花癡、爛女人、大樓不歡迎妳」，又來兩個處理手段欠妥的警察。檢察官則認為李女先入為主地認為警察要辦她，但影片看起來並非如她所述。

律師許富雄說，衝突要看時空背景，今天不是要正當化李婉鈺的行為，但執法的警察應該公允、客觀，而不是講帶情緒性的話；他認為妨害公務4月徒刑太重，盼爭取緩刑，而強制罪部分是基於救人，應無罪。高院定5月7日上午10點宣判。

李婉鈺小學五年級即認識張碩文，她透漏張小時候為了學畫畫而到北港就讀，當時張家境不好，衣衫破破的又「臭頭」，被同學排擠，她還仗義要大家和張一起玩，要算是她「罩」張碩文，外人不了解兩人的交情，卻曲解成她找張碩文喝酒遭拒。