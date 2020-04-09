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住處門前堵住婦人攀談 男假扮「殺手」涉恐嚇取財遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
住在北市中山區一名徐姓婦人，去年某天在住處門口遇到張姓男子上前攀談，自稱受僱於人要「傷害她」，但看見她有小孩於心不忍，希望她能配合「演戲」並強調「看錢辦事」。圖／本報資料照。
住在北市中山區一名徐姓婦人，去年某天在住處門口遇到張姓男子上前攀談，自稱受僱於人要「傷害她」，但看見她有小孩於心不忍，希望她能配合「演戲」並強調「看錢辦事」。圖／本報資料照。

住在北市中山區一名徐姓婦人，去年某天在住處門口遇到張姓男子上前攀談，自稱受僱於人要「傷害她」，但看見她有小孩於心不忍，希望她能配合「演戲」並強調「看錢辦事」。徐婦心生畏懼報警提告，台北地檢署今依恐嚇取財未遂罪將張男起訴。

檢警調查，張姓男子去年間數度到中山區一棟公寓大廈外徘徊、盯哨，直到某天見到徐姓婦人出門，隨即上前攀談，並打招呼叫她「徐小姐！」

徐婦以為是認識的人，和對方搭話。張男自稱有人僱自己要「傷害」徐婦，但看到她有小孩，於心不忍，只好找機會當面跟她講這件事，希望她能「配合演戲」在手上包紮假裝有傷口，並強調是自己是「看錢辦事」。

徐婦當時留下手機號碼給張男，便走回住處。之後，張男致電徐婦，約她在北市一間伯朗咖啡碰面，並說僱他的人其實是徐婦的同事，且徐婦丈夫有養小三，希望彼此能當面談。

徐婦與老公、父親討論後，決定赴約。不過，徐婦的父親已經事先報警，警察因此前往伯朗咖啡將張男帶回派出所調查。徐婦也提告做筆錄。

張男一開始供稱，自己是被徐婦的同事僱來「傷害」徐婦，後來又改口說是徐婦丈夫有養小三，是小三僱他的。至於為何會遇到小三，他說在一間咖啡廳偷聽一對男女聊天，主動上前攀談。

由於張男說不出僱他的人真實姓名及聯絡方式，檢警從查扣手機中也查無相關通聯、對話紀錄，依一般社會通念，若是受僱於人，不可能連回報、取款管道都沒建立，認為張男是自編、自導、自演。

檢方認為，張男的行為已經令徐婦心生畏懼，且他一再強調自己是「看錢辦事」，暗示要徐婦拿錢出來解決問題，涉犯恐嚇取財未遂罪嫌，今依法起訴。

咖啡廳 恐嚇

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