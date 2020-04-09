法官替肇逃兒子關說判無罪 檢方聲請再審求翻案成功

最高法院前法官蕭仰歸10年前替兒子蕭賢綸肇事逃逸案，向時任高等法院審判長高明哲關說，讓兒子有罪判決逆轉判無罪確定，案件曝光後，高等檢察署聲請再審，高等法院裁定開始再審，但蕭賢綸不服提抗告，最高法院駁回抗告准再審。

高檢署認為，經公懲會調查，蕭仰歸當時找高明哲關說，請求將一審有罪宣告緩刑判決撤銷改判無罪，蕭賢綸肇事逃逸案無罪確定判決已受到關說「汙染」，因此聲請再審。

高院去年12月23日裁定准予開始再審，但是蕭賢綸不服提抗告，認為高檢署應該舉證證明高明哲違法失職的情節，足以影響確定判決結果，不得憑空臆斷或推測。

最高法院認為，公懲會已經認定高明哲受到蕭仰歸關說，並在評議前替蕭仰歸向受命法官關說改判無罪，認定高明哲在評議時陳述意見，已經受到關說汙染，最終以2比1評議結果改判蕭賢綸無罪；高明哲違法失職足以動搖原確定判決結果，裁定駁回抗告，確定准予開始再審。