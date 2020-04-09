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對超商女性騷擾辯酒後誤觸 法官：酒測值「零」判刑3月

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

鄧姓男子在超商偷襲女客私處被起訴，法院開庭，他辯稱「我酒後意識不清碰到她的」，不過，案發後被害人報警，警方曾對鄧施酒測，酒測值為零，採信被害人說法，依違反性騷擾防治法判鄧有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

檢方指控，去年8月3日晚上9時，鄧在台北市某便利超商見被害人步入店內，乘與她錯身而過時伸出右手觸摸她左大腿前方內側的身體隱私處，被害人提告，鄧被訴。

法院審理，鄧承認手摸到對方大腿，否認性騷擾，他辯稱，當時老眼昏花，步態不穩，又酒後意識不清，不是故意去摸別人大腿。

法官查看監視器錄影光碟，鄧走到被害人身旁時，突然不自然將右手往外伸，手掌張開，之後手掌再縮回來、變成自然下垂，證明他故意伸手觸摸被害人左大腿。

勘驗光碟法官還發現，鄧不但沒有步態不穩，反而移動迅速，且員警到場後對鄧施酒測，結果酒精濃度測試值為零，被害人、被害人父親同時證稱沒有聞到鄧有酒味，鄧辯酒後意識不清、誤觸被害人是卸責之詞。

判決說，鄧不尊重他人身體自主權利，對被害人性騷擾，供證數度不一致，犯後態度不佳，審酌他退休，目前獨居，判刑3月。

性騷擾 酒測 超商

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