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傳說對決賣角色？全台百名玩家遭詐 5天金額近900萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
假的LINE官方帳號。圖／警方提供
假的LINE官方帳號。圖／警方提供

桃園周姓、陳姓男子看準年輕族群熱門網路遊戲「傳說對決」商機，3月在臉書社團、LINE群組假冒官方帳號創設「勇者戰場客服中心」，兜售遊戲角色打出4天官方買回，可現賺百分之9至16差價，開設短短5天全台超過163人上當，遭詐845萬多元，警方逮獲周、陳經檢方依詐欺罪嫌聲押獲准。

桃園市刑大科技偵查隊指出，周姓主嫌（37歲）無業，負責經營該遊戲平台，和陳姓同夥（32歲）3月15日在臉書社團創設「勇者戰場」虛擬遊戲角色交易平台，同時也在LINE群組成立「勇者戰場客服中心」，佯裝遊戲官方帳號。

警方說，周、陳不斷釋出訊息，向網友、玩家兜售遊戲角色，表示在該平台買的虛擬角色，將有其他買家以高於原購買價收購，或稱4天後官方會以高於原購價大約百分之9至16價格買回，玩家即可獲取中間差價。

結果該臉書平台、LINE群組架設短短5天，全台至少有163人上當受騙，並將款項匯到指定帳戶，遭詐初估845萬元，其中還有單人投入55萬元均血本無歸；由於受害者眾多，且周、陳詐術完全虛構，根本沒有玩家實際獲得任何角色或賺得其中差價。

除了大量被害者報案，警方也以大數據分析刑事局「165反詐騙平台」通報案，確實有不少被害人通報被兜售傳說對決手機遊戲角色詐騙；但也有傳說對決資深玩家指出，通常會涉及交易多為「練帳號」，網路有平台專門出售分數高帳號，其英雄、SKIN齊全，打出單賣角色一聽就很有疑慮。

警方說，經清查金流、監視器畫面並報請桃園地檢檢察官指揮，上月31日在桃園區逮捕陳男，陳並供出上游的周，7日在中壢拘提周到案，起獲身上6萬9000元詐款，周也坦承經營平台，叫唆陳等下手提供人頭帳戶、提領款項。

警方詢後依詐欺罪嫌將周、陳移送，檢方複訊後已向法院聲押禁見獲准；另警方也不排除周背後仍有更大集團操控指揮，短短5天詐近900萬元，是否涉有其他層面等不法吸金交易，仍會繼續溯源追查。

周男經營平台的臉書社團。圖／警方提供
周男經營平台的臉書社團。圖／警方提供
周男佯稱買角色可獲利。圖／警方提供
周男佯稱買角色可獲利。圖／警方提供
詐騙手法。圖／警方提供
詐騙手法。圖／警方提供
詐騙手法。圖／警方提供
詐騙手法。圖／警方提供

LINE 詐騙 詐欺

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