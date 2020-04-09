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無業男持空氣槍搶超商掙奶粉錢 被逮入獄無緣見新生兒

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院合議庭認林姓男子犯加重強盜等罪，得易科罰金部分應執行10月徒刑，不得易科罰金部分則應執行7年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院合議庭認林姓男子犯加重強盜等罪，得易科罰金部分應執行10月徒刑，不得易科罰金部分則應執行7年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

43歲林姓無業男子因女友懷胎8月缺錢花用，去年12月27、29日騎乘偷來機車，「你吃人頭路而已」涉嫌持空氣槍恫嚇店員，行強台南市安平、中西區各一家超商，共得手2萬6600元，警方循線逮捕入獄，他坦承犯案，也無緣見新生兒一面。台南地院合議庭認他犯加重強盜等罪，得易科罰金部分應執行10月徒刑，不得易科罰金部分則應執行7年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，林去年底12月26日晚間9時，在台南市安平區見一輛機車鑰匙未拔，竊取機車後騎乘離去。隔天凌晨2時41分，騎乘贓車前往安平區一超商，佯裝向店員欲購買香菸2包，趁對方轉身拿取香菸之際，取出預藏空氣槍，拉滑套上膛，指向收銀機，「你吃人頭路而已（台語）」，脅迫店員依指示將收銀機內的現金8600元取出後，放入他的黑色帆布包內，他還不忘取走香菸，旋即騎乘機車棄置，改以徒步逃逸。

12月29日凌晨4時30分，他再次騎乘偷來機車代步，10分鐘後前往中西區商店，再次佯裝向店員購買香菸2包及雨衣1 件，以相同手法取出預藏空氣槍恫嚇，店員擔心遭開槍，依指示取出收銀機內現金1萬8000元後，放入其黑色側背包內，林取走香菸及雨衣後，揚長而去。警方隔天中午循將將他拘提到案。

林坦承不諱，辯護人表示，林涉犯加重強盜罪，未傷害被害人的身體或其他權益，所得金額也不高，犯罪所生危險或損害尚屬輕微，請求依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

合議庭認為，林持空氣槍至超商店內，強取財物，同時攜帶水果刀、束帶等物準備威嚇或綑綁店員用，倘若稍有不慎或遇被害人試圖反抗，後果恐不堪設想，林對於人身安全及社會秩序危害甚鉅。況且林僅因缺錢花用，即於短短2日內，以相同手法犯下2次加重強盜犯行，強盜金額不少，難以引起同情。

合議庭審酌，林正值青壯，不思以正途賺取所需，竟竊盜他人的機車，並持空氣槍脅迫便利超商店員以強盜財物，造成被害人財產上的損害，且攜帶凶器竊盜、強盜的犯罪手段，也對社會治安造成重大危害。且考量林犯後自始坦認犯行等情狀，分別量刑，得易科罰金部分應執行10月徒刑，不得易科罰金部分則應執行7年10月徒刑，可上訴。

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