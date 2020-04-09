客委會主委座車駕駛 送自家賓士車維修報公帳遭起訴

客家委員會一名負責駕駛首長座車的許姓技工，2011年至2014年間開著自家賓士車去維修竟報公帳，假裝是維修公務車，詐得17筆款項，被移送法辦。台北地檢署調查後依詐欺、偽造文書罪將他起訴；另給予王姓維修廠老闆緩起訴，期限1年，須支付公庫4萬元。

檢廉調查，許姓技工（41歲）在客家委員會擔任技工，平時負責駕駛首長座車及車輛保養、維修事宜。2011年至2014年間，他開著自家賓士車前往多家車廠進行更換動力幫浦、輪胎等零件。

完畢後，許男先自墊款項，再請王姓維修廠老闆等人開立收據，假裝送修的是廠牌為Honda的公務車，讓他回客委會報帳、取款。檢廉查出，3年間共出示17筆維修單據，每筆金額2000元至16000元不等。

會計查帳發覺有異，客委會調查後提出告訴。許男到案後否認不法，辯稱不曉得不能這樣做。檢方認為，許男是約聘人員，雖在客委會服務，但職務內容並沒有所屬機關法定職務權限，不算是刑法上的公務員，因此僅依詐欺等罪將他起訴。

至於與他最熟識的王姓老闆則承認犯罪，檢方考量他無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且行為所生危害非鉅，犯罪情節屬輕微，給予緩起訴處分。