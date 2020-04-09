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忘當老爸「1人公司」監察人？ 高等法院菜鳥技士遭申誡

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
公務員懲戒委員會。記者王宏舜／攝影
公務員懲戒委員會。記者王宏舜／攝影

台灣高等法院技士林宇恆因擔任峻揚企業公司監察人，銓敘部查出他涉違反公務員服務法規定，依公務員懲戒法移送公懲會審理。公懲會判林申誡。

高院表示，林甫分發到高院，當公務員之前在家族企業兼職，考上技士後卻忘記除名，高院查出後，移送懲戒。高院指林是在父親開設的「一人公司」掛名當監察人，辛苦讀書準備考試，考上高考後分發到高院擔任技士，沒想到父親忘了幫他除名。

公懲會調查，林2018年10月29日錄取分配至高院訓練學習，2019年3月1日訓練期滿先予試用，去年9月1日合格實授。林宇恆表示，公司是父親所經營的家族企業，董監事都是家族成員，雖於任公職前簽署監察人願任同意書，但不清楚自身持股情形和同意書的內容，也沒參與經營、拿報酬，高院今年1月通知後，就申請解任監察人職務。

高院認為林惟未實際參與經營、支領報酬，屬「形式上違法」，認為他對公務員品位形象侵害輕微，不予停職，但仍依法移付懲戒。

林宇恆說，父親開的是非常小的公司，已十幾年沒請員工，只有父親一人經營、管理，因為是「股份有限公司」，股東要4人以上，所以父親就拿同意書要他簽名擔任監察人；因為是家人，他沒看內容是什麼就直接簽名，連監察人是什麼職務都不知道。他說，父親不會跟他說工作內容，他也不會去過問。

公懲會認為，林在任職高院期間兼任峻揚公司監察人職務，違反公務員服務法「不得經營商業」規定，他在公懲會答辯時坦承親自在峻揚公司監察人願任同意書上簽名，辯稱不知有擔任公司監察人的說法不足取。至於林沒參與峻揚公司實際經營、未領取公司報酬，公懲會認為這只能作為懲戒處分輕重的參酌，不影響公務員違反兼職規定的成立。

公懲會指公務員服務法規定目的在避免公務員利用職權營私舞弊，有辱官箴，影響公務、社會風氣，因此判林宇恆申誡。

高院書記官長邱忠義認為此案可當「法治教育」，一般人考上公務員後，若擔任家族企業董監要記得除名，以免遭懲戒。

公務員 台灣高等法院

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