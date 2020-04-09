小學男老師受託到家指導學生 9歲女童疑遭體罰全身傷

彰化一間小學傳出有9歲女學生疑似遭老師體罰，全身多處傷的事件，校方說，已完成初步家訪，老師承認動手體罰學生，學校目前組成調查小組，釐清疑點。

學生家長不滿女兒遭打，在地方社團貼文指控老師打人，還出示驗傷單，警方第一時間留言回覆初步了解為孩童自行跌倒受傷，希望網友不要隨意轉傳貼文，但警方今表示，跌倒受傷是口誤，因家長已帶孩童驗傷、報案，將請老師進一步說明。

校方說，男老師本月4日在家長要求下到家中找女童，家長兩人當時都在1樓，女童與教師在2樓，老師待了約10分鐘到30分鐘離去，女童下樓告訴家長被老師拿木板打，發現她身上有多處瘀傷，家長6日帶女童到醫院驗傷，也立即告知學校，學校當天完成家訪、通報，老師坦承動手打人。

根據女童到醫院的驗傷單發現，下背與骨盆挫傷、左大腿挫傷、右手挫傷，右手第5掌骨有骨幹位移與閉鎖性骨折，家長相當氣憤，目前男老師與女童都請假在家。

「實在很痛心」校方指出，該名男老師是代理老師也是級任老師，在校兩年都很正常，以前也有其他的教學經驗，與學生、同事互動良好，教學評價也不錯。女學生學習成績稍微落後，但在學校品行沒有太大問題，老師出入學生家中指導的作法也是這一次才知道，據了解，也不是第一次受託去該學生家，但先前家長信任老師，也沒有發生體罰成傷的狀況。

彰化縣府教育處長陳逸玲說，已要求學校組成調查小組，並且要有外校人士加入，若調查該名老師確實涉嫌違法處罰，會依規定懲處。