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台南市最「吸金」測速照相據點 1-3月已取締5020件違規
台南市區車流量大，超速違規多，交通大隊今天統計，今年1月至3月，全市84個固定測速照相機拍下2萬3千251件超速違規，以平均值1800元計算，約為公庫進帳約4千185萬多元。警方說，警方設置測速照相機不是為了搶錢，汽機車駕駛人一定要減速慢行。
台南市交通大隊今天統計出前十名測速照相桿地點，違規超速案件第1名是玉井區台84線40.38公里處，共5020件。警方分析，此路段是台南市山區東西向主要道路，限速70公里，因往來車流量大，設置測速照相機，請汽車駕駛減速慢行。
第2名是柳營區長榮路4段2.8公里處，共3424件，警方說，十次車禍九次快，此路段路寬，共有4線車道，加上車流量大，一定要減速慢行，此路段限速60公里。
第3名仁德區台86快速道路西向39.9公里處，共2829件，限速90公里，員警說，此路段通住關廟，快速道路往來大型車輛輛很多，請汽機車減速慢行。
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