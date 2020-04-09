台南市最「吸金」測速照相據點 1-3月已取締5020件違規

監察院昨天通過雲林地方檢察署檢察官莊珂惠的彈劾案。監委王美玉、林雅鋒調查，莊珂惠於訊問越南籍被告時，以涉有歧視性之不當言詞加以斥責；另於無急迫性下，勘驗妨害婚姻案女性被告之胸部及私處，均嚴重損及被告權益，有重大違失。監院以十二比○的票數，無異議通過彈劾莊珂惠，全案移送公務員懲戒委員會。

2020-04-09 00:22