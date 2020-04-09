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女高中生至同學家玩電腦遊戲 遭2名男同學性侵
陳姓高中生與同學阿濃（化名），5年前與女同學小蘋（化名），至他家玩電腦遊戲，陳與阿濃聯手玷辱小蘋，由1人壓制被害人、1人性侵，再互換位置性侵被害人得逞，經被害人報警，台中地院依加重強制性交罪將陳判刑7年10月；阿濃犯案時未成年，由少年法庭判刑。
陳姓高中生否認犯行，辯稱他與阿濃及小蘋是高中同班同學，他與小蘋沒有發生過性交行為，不清楚為何她會說他與阿濃有一起對她為性交行為，他不清楚為何阿濃會說有與他一起對小蘋為性交行為。法官以被害人及阿濃指證，從重將陳判刑。
合議庭審酌，陳姓高中生與小蘋為同班同學，不知彼此尊重，反因年輕氣盛，竟為滿足一己之私慾，不顧被害人反抗，與共犯阿濃玷辱被害人，造成被害人身心受創甚鉅，及犯後否認犯行，予以判刑，之犯後態度，以示懲儆。
判決書指出，陳姓高中生、阿濃（業經少年法庭判決判處罪刑確定在案）及小蘋係高中同班同學。3人於2015年11月間，由陳騎乘機車搭載阿濃，小蘋自行騎乘機車，至陳姓高中生的住處玩電腦遊戲。
未料，陳及阿濃違反小蘋的意願，不顧她的抵抗及拒絕，阿濃即壓制她，由陳性侵被害，再由阿濃玷辱被害人，經小蘋提起告訴。
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