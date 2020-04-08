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反南鐵東移案再輸...不利土徵案？律師：還可能大逆轉

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
針對南鐵東移都市計畫變更案，高雄高等行政法院今天下午判反南鐵東移自救會敗訴，全案還能上訴。記者賴郁薇／攝影
針對南鐵東移都市計畫變更案，高雄高等行政法院今天下午判反南鐵東移自救會敗訴，全案還能上訴。記者賴郁薇／攝影

針對南鐵東移都市計畫變更案，高雄高等行政法院今天下午判反南鐵東移自救會敗訴，全案還能上訴。據了解，南鐵東移一案還有土地徵收部分在高雄高等行政法院審理中，對此，反南鐵東移自救會委任律師簡凱倫坦言，難免影響後續結果，但全案也可能跟「大埔案」一樣，在土徵訴訟「大逆轉」。

高雄高等行政法院審判長吳永宋表示，全案綜合比較各項爭點後，認為內政部核定南鐵東移案，利益衡量程序並無瑕疵，衡量結果也沒有違反比例原則，原處分並無不法，原告之訴無理由，予以駁回，可上訴。

反南鐵東移的一方原本盤算，利用都市計畫變更案判決結果為談判根基，牽動審理中的土地徵收案官司；但如今卻不如預期。簡凱倫接獲判決結果消息，坦言確實擔心會影響後續訴訟，但話鋒一轉，他表示「結果還不一定」。

簡凱倫說，先前喧騰不休的大埔抗爭事件也是這樣，都市計畫變更訴訟敗訴確定，土地徵收部分一審敗訴，但二審逆轉勝訴，牽動整個案件後續走向；況且，都市計畫案件與土地徵收案件有些要件差異，像以土徵來說，就要看有無實質協議架構程序。

針對今天都市計畫變更案判決結果，簡凱倫認為，現在只是一審而已，還得看二審認定，「絕對會上訴」，後續訴訟會等收到判決後再研議。

台南市府都發局人員、部分拒遷戶今天有到庭旁聽，反南鐵東移自救會長陳致曉並未到庭聽判，但他聽聞判決結果後，直呼「非常錯愕」，也強調，大埔歷經8次訴訟結果、3次定讞才進行強拆。民進黨政府至少應給南鐵居民與苗栗大埔居民同等司法救濟機會，受影響的居民將會繼續上訴。

先前，反南鐵東移自救會接連對環保署、內政部提告，開發案環評部分敗訴確定；都市計畫變更部分，原有75名土地房屋所有權人、戶籍人提告，訴訟至今，1人具狀撤告，剩下74人繼續打官司。

都市計畫 大埔 土地徵收

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