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華山分屍案改判免死 高院再解釋理由：帶警方找屍塊

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
犯下強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪的陳伯謙在「野居草堂」教弓道技藝，死者家屬痛斥陳假冒原住民教射箭。資料照片。 記者蕭雅娟／翻攝
犯下強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪的陳伯謙在「野居草堂」教弓道技藝，死者家屬痛斥陳假冒原住民教射箭。資料照片。 記者蕭雅娟／翻攝

犯下華山性侵分屍案的射箭教練陳伯謙，一審遭處死刑，但台灣高等法院以陳「曾經」自首為由，將他減為無期徒刑，高姓女死者父親聽聞結果不可置信，批評「判決不公不義」。判決遭立委質疑是為廢死「超前部屬」，高院今天上午11點多發聲明稿澄清是因符合自首要件才減刑，但聲明稿隨即撤下，但下午3點又重新上架，指陳有「帶警方尋獲屍塊」。

本案一審時，第一線辦案的台北市警中正一分局忠孝東路派出所所長林俊燁證述，清查陳社交關係，發現男女關係複雜，甚至破案前婚外產子，早鎖定陳，前年6月17日勸陳認罪時，陳眼神慌張、身體冒汗，破案無關自首。

今天下午高院再度對外說明，指陳伯謙「自首供出犯罪經過及棄屍地點，並帶同警方尋獲屍塊，使原無積極證據之警方得以明確偵辦」，陳因自首而取得有利的量刑因子，就屬極刑之罪，量刑上「未可忽視而不予斟酌仍處以與原審相同之極刑」，因此依刑法第62條前段規定，改判無期徒刑。高院強調，這是合議庭對具體個案，依證據認定事實、適用法律所為的審判。

華山分屍案高院的合議庭成員包括審判長陳筱珮、陪席法官陳玉雲、受命法官邱滋杉。

對於高院一再指警察「無客觀證據可指向被告犯案」、「使原無積極證據之警方得以明確偵辦」，警方也不服氣。辦案人員指出，當初調查時就和家屬說「人死了」，連搜救犬也有反應，搜救犬教官指被害人應該在「野居草堂」草屋內遇害。

高父不平地說，陳伯謙只承認偷竊、分屍，不承認性侵與殺人，責任全推給身分不詳的「Eric」犯案，結果高院判決與法庭審理無關，「說陳伯謙符合自首，司法正義已死」。

林俊燁在台北地院作證時表示，2018年6月3日高女家屬到派出所請求調閱監視器錄影畫面，警方調閱華山草原周遭所有監視器畫面，只有拍到高女在5月31日下午以步行進入草原，家屬說有去華山草原查訪，陳伯謙告知高女有去草堂，並將物品放在裡頭，陳還向家屬說她之後就去參加其他的講座，並在6月1日凌晨3點時向他說會再回來拿東西。

林說，經檢查，高女沒有參加陳所說的講座，6月中旬時，死者家屬有請搜救犬去華山草原周遭找尋，搜救犬的反應是高女已經遇害，遇害地點就在草堂裡面，他判斷陳的說詞確實可疑。陳曾經留給高父一張名片，名片的地址是在文山區的劍道協會，家屬也沒有發現到她有出現在劍道協會；警方也查證高女不可能出現在苗栗的「彩虹協會」，警方在網路上發現有一個女子的留言，女子自稱是陳的女友並且懷孕了，陳對女子置之不理。

林俊燁證稱，他當時與高女家屬討論案情有兩種可能，第一是高女遭性侵，她可能不知道要怎麼面對家人，所以陳先找個地方安置，第二是陳「已經殺害高女」。北院認定陳伯謙雖坦承部分犯行，但他既未在為警發覺他為犯罪嫌疑人之前就說，即與刑法自首要件不符。

自首 分屍案 台灣高等法院

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