嘉縣義竹82歲老翁收賄2000元翻供 可能要關5個月

嘉義縣義竹鄉徐、黃、郭、黃姓等4人，前年義竹鄉長選舉被查獲收受買票，投票給特定鄉長候選人，檢方偵訊時4人認罪，但到法庭卻翻供，被檢方依偽證罪起訴，法院日前依偽證罪，判處黃等3人各6個月徒刑，徐男行為時已滿80歲，依法減輕其刑、判刑5個月。

判決書指出，徐姓被告4人還有違反選舉罷免法案件審理中，以證人身分具結後仍為虛偽陳述，妨害司法調查、侵害司法公正公信力，足見其等法紀觀念薄弱，且浪費訴訟資源。

4人所犯刑法第168條偽證罪雖屬不得易科罰金，但得聲請易服社會勞動，同條第2項已明定以社會勞動6小時折算徒刑或拘役1日，至於可否易服社會勞動，與可否易科罰金相同，皆屬於執行事項，非裁判量刑事項，被告4人依法得向執行檢察官聲請。

嘉義地檢署表示，本案4人是否可易服社會勞動，裁量權在檢察官，如果4人犯後態度不好，或為累犯，檢察官可不同意易服社會勞動，就必續入監服刑。

義竹鄉徐、黃、郭、黃姓等4選民，前年義竹鄉鄉長選舉時被檢舉，收受黃姓鄉長候選人樁腳以每票1000元買票，檢調訊問都認罪，檢方也處分緩起訴，不料到法庭後4人翻供，以「當初偵訊是因為警察恐嚇」、「我和樁腳有口角要報復他」，或「害怕、忘記了」、「自己拿錢幫忙買票」等理由幫買票樁腳脫罪，之後被檢方依偽證罪起訴。

「樁腳、選民為何要做偽證？」知情人士直言，候選人與樁腳、選民間，雙方不僅是金錢賄選關係，還有相互政商、人情等複雜關係，簡單一句話就是「候選人沒當選、賄選被關，底下樁腳、選民甚麼都沒有了」，當選後及可能提供更多幫助，選民為背後隱藏利益、多數只能幫忙。

長期參與地方派系動員的地方樁腳直言，樁腳、選民與候選人間都有長期互動，除關鍵時刻要「讓票開出來」，平時與候選人都有良好人脈，多數候選人也是政商人士，可幫忙處理糾紛、介紹子女親友約聘雇工作，甚至生意上往來，這些複雜人脈、人情是賄選翻供主要因素。