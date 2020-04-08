反南鐵東移再吞敗訴！陳致曉：憂心、失望、將上訴

台南鐵路地下化推動多年，台南市府、交通部鐵路局依政院核定的「南鐵東移案」徵收土地施工，卻引發反南鐵東移自救會撻伐，痛批政府徵收沒考量公益性、必要性，提行政訴訟要求撤銷都市計畫變更。高雄高等行政法院今天下午宣判，判反南鐵東移自救會敗訴。對此，自救會長陳致曉直說，「非常錯愕」，絕對再上訴。

高雄高等行政法院審判長吳永宋表示，全案綜合比較各項爭點後，認為內政部核定南鐵東移案，利益衡量程序並無瑕疵，衡量結果也沒有違反比例原則，原處分並無不法，原告之訴無理由，予以駁回，可上訴。

反南鐵東移自救會長陳致曉並未到庭聽判，但他聽聞判決結果，直呼「非常錯愕」。他透過臉書聲明強調，大埔歷經8次訴訟結果、3次定讞才進行強拆。民進黨政府至少應給南鐵居民與苗栗大埔居民同等司法救濟機會，受影響的居民將會繼續上訴。

陳致曉表示，原本希望從南鐵東移案訴訟翻轉台灣土地掠奪情況，「但判決結果並沒有給我們這機會」，尤其，南鐵東移案是少數論理相當清楚的土地掠奪案，訴訟過程準備也相當充足，卻仍是敗訴結果，「這結果，不只讓我們對案子本身失望，更強烈憂心台灣其他土地掠奪案」。

反南鐵東移自救會先後告環保署、內政部，開發案環評部分敗訴確定，都市計畫變更部分又打輸官司；據了解，南鐵東移一案還有土地徵收部分還在高雄高等行政法院審理中。陳致曉坦言，今天宣判結果可能或多或少會影響土徵案後續訴訟，現階段不便多言，只強調，關於今天這案，「絕對提上訴」。