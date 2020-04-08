影／反南鐵東移自救會敗訴！合議庭：東移案符合公益性

台南鐵路地下化推動多年，台南市府、交通部鐵路局依政院核定的「南鐵東移案」徵收土地施工，卻引發反南鐵東移自救會撻伐，痛批政府徵收沒考量公益性、必要性，提行政訴訟要求撤銷都市計畫變更。高雄高等行政法院今天下午宣判，判反南鐵東移自救會敗訴，全案仍可上訴。

高雄高等行政法院審判長吳永宋表示，全案綜合比較各項爭點後，認為內政部核定南鐵東移案，利益衡量程序並無瑕疵，衡量結果也沒有違反比例原則，原處分並無不法，原告之訴無理由，予以駁回，可上訴。

雖然自救會主張，可以將永久軌置於現有軌下方，在永久軌施作完成後，臨時軌用地就能返還原地主；然而，合議庭認為，全案不能僅考量用地面積多寡，而必須考量整體都市發展、交通廊道效益，評估過後，東移案就施作時間、效益都明顯較優。

今天有部分拒遷戶到庭旁聽，宣判後直呼「不公平啦」。反南鐵東移自救會長陳致曉並未到庭聽判，但他聽聞判決結果，直呼「非常錯愕」，但也強調，大埔歷經8次訴訟結果、3次定讞才進行強拆。民進黨政府至少應給南鐵居民與苗栗大埔居民同等司法救濟機會，受影響的居民將會繼續上訴。

反南鐵東移自救會在行政訴訟中指出，「原軌案」與「南鐵東移」同樣都能達到都市縫合效果，但政府卻忽略最小侵害、比例原則，選擇必須徵收更多私人土地的後者，導致徵收土地從原本的0.23公頃擴大到3.03公頃，拆遷戶數大增，明顯違反都市計畫法，主張撤銷變更用地。

先前，反南鐵東移自救會接連對環保署、內政部提告，開發案環評部分敗訴確定；都市計畫變更部分，原有75名土地房屋所有權人、戶籍人提告，訴訟至今，1人具狀撤告，剩下74人繼續打官司。