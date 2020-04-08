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被館長罵髒話提告 吳宗憲出庭：抓現金做好事

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
藝人吳宗憲提告館長涉妨害名譽罪。 聯合報系資料照片／記者李姿瑩攝影
藝人吳宗憲提告館長涉妨害名譽罪。 聯合報系資料照片／記者李姿瑩攝影

藝人吳宗憲不滿館長陳之漢在直播辱罵他「舔共」等語，還酸他「人民幣真香」，甚至爆料他在外欠幾億元，提告館長涉妨害名譽罪。台北地檢署今傳喚吳出庭，他受訪表示：「我們拿一點錢來做公益比較好。」

2019年8月間，吳宗憲在YouTube頻道上發表看法，說網紅、直播主都是沒有素質、沒有經過培養。館長回擊：「反正他Ｘ的，今天出來混、網路上當一個紅人，都歸你管就對了，我不知道捏，地下藝人總統喔！」

檢方傳喚兩人於3月6日上午出庭，當天館長親自出庭，吳則委請律師代表。館長受訪表示，本來以為被告的內容是今年度的事，沒想到是去年8月憲哥提到網紅、直播主素質時他做出的回應。

館長說，其實，不記得內容了，不過，檢察官提示的證據他都認，因為「男子漢做事嘛。」館長表示，「大家知道我的口頭禪嘛，臭幹喇譙。」至於是否願意向憲哥道歉或和解？館長說，對方沒有提到這兩個問題，「要不要和解，要再協調。」

檢方今傳喚吳宗憲出庭，他受訪表示，希望這件事情司法歸司法，並說：「沒什麼就一個鳥事而已，人家罵我們，路上你隨便罵人家幹X娘當然就是要負擔一些，看能不能抓一點現金，我們來做一點好事，台灣現在需要我們大家互相幫忙，那如果他們比較有錢的，我們拿一點錢來做一點公益反而是比較好。」

吳宗憲所言似乎暗示將拿和解金做公益。至於媒體詢問和解金額多少比較適合？吳宗憲未正面回應，僅說：「這個沒有去考慮，棚裡再聊啦！」隨即與律師離開。

「館長」陳之漢時常發表時事評論，辛辣發言引發不少爭議，藝人吳宗憲不滿館長在直播辱罵他「舔共」等語，還酸他「人民幣真香」，甚至爆料他在外欠幾億元，提告館長涉妨害名譽罪。圖／本報資料照。
「館長」陳之漢時常發表時事評論，辛辣發言引發不少爭議，藝人吳宗憲不滿館長在直播辱罵他「舔共」等語，還酸他「人民幣真香」，甚至爆料他在外欠幾億元，提告館長涉妨害名譽罪。圖／本報資料照。

館長 吳宗憲 妨害名譽

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