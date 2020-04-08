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中廣主張花蓮台「作價轉讓」公法關係 法院判敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
扁政府時間認為國家多筆土地遭中國廣播公司占用，開始追討。中廣提告主張，交通部於民國76年間移轉花蓮機電室土地作為「戰時損失補償費」，雙方間「作價轉讓」是公法上關係。圖／本報資料照。
扁政府時間認為國家多筆土地遭中國廣播公司占用，開始追討。中廣提告主張，交通部於民國76年間移轉花蓮機電室土地作為「戰時損失補償費」，雙方間「作價轉讓」是公法上關係。圖／本報資料照。

扁政府時間認為國家多筆土地遭中國廣播公司占用，開始追討。中廣提告主張，交通部於民國76年間移轉花蓮機電室土地作為「戰時損失補償費」，雙方間「作價轉讓」公法上關係存在。台北高等行政法院認為本件涉及公權力的行使，有審判權，但認定中廣主張無理由，今判敗訴，可上訴。

中廣全台多筆土地遭政府追討後，針對新北板橋區、新北八里區、彰化縣芬園鄉、花蓮縣市、嘉義縣民雄鄉等數筆土地，各提民事確認土地所有權訴訟。法院也陸續認定土地為國家所有，中廣敗訴，另應給付國家上億元不當得利。

其中花蓮機電室（中廣花蓮台）等三筆土地部分，台北地院認定中廣無權占有，2017年8月間判賠相當於「租金」的不當得利549萬468元，目前上訴台灣高等法院審理中。由於交通部否認「作價轉讓」的法律關係存在，中廣另闢司法戰場，提起確認行政訴訟。

合議庭認為，本件訴訟具有公法爭議性質，故本院應有審判權。中廣取得土地所有權是源自國防最高委員會於民國36年間的常務會議決議，隨即通知國民政府據以執行，涉及國家統治權行使。

依中廣主張內容，獲取土地所有權原因，是政府將原應給予前身中央廣播事業管理處的補助費及戰時損失補償，換算成土地價值抵償之，具有強烈政策考量色彩。

而該等戰時補助費關係的雙方當事人，必然是國家與一般人民，一般人民之間不可能成為該法律關係權利義務主體，無私法上契約自由原則適用。

合議庭指出，中廣其確有可能因作價轉讓法律關係存在與否，陷於不明的狀態，使其權利或法律上利益有受侵害的危險，而得以確認判決除去，有確認利益。

不過，國防最高委員會常務會議的決議尚不足以直接形成「作價轉讓」的法律關係，且中廣關於「作價轉讓」法律關係形成的原因，究竟是基於與中華民國間的合意或中華民國單方片面的行政決定，前後所述顯不相同，自難遽信。

合議庭認為，中廣未盡「作價轉讓」法律關係存在的舉證責任，訴請確認雙方關於該土地有「作價轉讓」公法上法律關係存在，為無理由，應予駁回。

中廣 新北 中華民國

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