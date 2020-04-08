新冠肺炎謠言多？調查局長：成立資安站專責辦案

調查局長呂文忠今天表示，調查局偵辦新冠肺炎疫情假訊息案件，已移送47案、66人，另查辦囤積、哄抬防疫物資案移送16案、29人；調查局本月6日成立「資安工作站」專責辦理假訊息案，並將造謠者移送法辦。

法務部長蔡清祥說，從2018年「九合一」選舉到去年「二合一」總統大選，境外假訊息一再影響我國，調查局因此成立假訊息防制中心，目前新冠肺炎疫情值嚴峻之際，對於查辦假消息發揮很大效果，為防範境外假訊息影響防疫工作，已再成立資安工作站辦案。

調查局長呂文忠說，新冠肺炎有關假訊息有255則來自境外，約占7成，且全部來自中國大陸，至於境內則有104則，占3成左右，已結案73件，移送47案、66人。

呂文忠還說，偵辦囤積、哄抬防疫物資案，調查局共接獲335件情資，立案138件，其中，囤積哄抬有102案，未經核准製造、輸入、誇大藥效違反藥事法或刑法者有36案，已結案44件，移送16案、29人，有94案仍偵辦中。